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Борусія Д готова піти на поступки Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо – англійцям все ж доведеться бити рекорд

12:19 - Читать на русском
Борусія Д готова піти на поступки Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо – англійцям все ж доведеться бити рекорд
Джейдон Санчо / Reuters

Манчестер Юнайтед і Борусія Дортмунд можуть знайти компроміс у переговорах щодо Джейдона Санчо.

Англійський клуб може сплатити 120 млн євро за вінгера кількома траншами, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

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Борусія не збирається зменшувати ціну на Санчо, але готова погодитися на розстрочку. Імовірно, такий варіант влаштує Манчестер Юнайтед, і трансфер відбудеться. "Джмелі" чекатимуть пропозицій лише до 10 серпня – саме тоді команда Люсьєна Фавра розпочне передсезонний збір.

Додамо, що 120 млн євро можуть зробити Санчо найдорожчим гравцем в історії Манчестер Юнайтед. Наразі рекорд утримує Поль Погба, за якого віддали Ювентусу 105 млн.

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Англія Трансфери Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Німеччина Трансфери Манчестер Юнайтед Джейдон Джейдон Санчо
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