Від команди Анжа Постекоглу залежить чемпіонська боротьба в АПЛ. Розповідаємо, чому "шпори" лякають всіх.

АПЛ в цьому сезоні подарувала захопливі чемпіонські перегони між трьома командами. Арсенал зараз лідирує, Манчестер Сіті програє один бал, маючи матч в запасі, а Ліверпуль – третій з 3-очковим відставанням.

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У Гвардіоли найпростіший календар:



Ноттінгем (виїзд)

Вулверхемптон (вдома)

Фулхем (виїзд)

Тоттенхем (виїзд)

Вест Хем (вдома)

У Клоппа все серйозніше:



Вест Хем (виїзд)

Тоттенхем (вдома)

Астон Вілла (виїзд)

Вулверхемптон (вдома)

В Артети також важкі дуелі:



Тоттенхем (виїзд)

Борнмут (вдома)

МЮ (виїзд)

Евертон (вдома)

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Всі три претенденти на чемпіонство зіграють з Тоттенхемом. Дуже цікавий нюанс, адже "шпори" – найкраща команда сезону в топ-матчах. Якщо глянути на результати в поєдинках суто між верхньою шісткою, то бачимо, що Тоттенхем випереджає всіх (1,71 очка в середньому на матч). Команда набрала 12 пунктів за 7 дуелей, програвши лише раз – Астон Віллі.

Для Манчестер Сіті "шпори" – історично незручний суперник, з будь-яким тренером. Востаннє "містяни" обігрували Тоттенхем в гостях у рамках АПЛ ще у 2018-му. Після того лондонці здобули чотири перемоги з загальним рахунком 6:0. Лише в січні Сіті зламав прокляття та розмочив ворота на новому стадіоні, вибивши суперника з Кубка Англії.

У наступному турі АПЛ відбудеться лондонське дербі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал обіграє Тоттенхем на виїзді. Коефіцієнт на успіх команди Зінченка – 1,81. Звитяга "шпор" оцінена в 4,32, а нічия – 4,06. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,51, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,65.

З Ліверпулем у "шпор" особливі рахунки після "вкраденої" перемоги через суддів у вересні. Тоді відзначився Сон, який феєрить саме проти елітних опонентів. В корейця 5 голів і 3 асисти проти топ-6 в цьому сезоні – справжня гроза грандів.

Суперкомп'ютер Opta вважає, що чемпіоном стане Манчестер Сіті – 71,7%. На титул Арсенал дають 26,6%, а в Ліверпуль не вірять зовсім – 1,7%.

Тоттенхем мусить думати не лише про те, як насолити суперникам, а й про власні завдання. Лондонці борються з Астон Віллою за четверте місце (яке дасть путівку в Лігу чемпіонів) та відстають на шість балів, зігравши на два матчі менше. В попередньому турі "шпори" отримали болючий розгром від Ньюкасла.

Старт сезону був розкішним для Анжа Постекоглу. Його команда здобула вісім перемог за 10 турів і лідирувала. І це все після продажу Кейна. Але тримати ефектний інтенсивний футбол на дистанції не вдалося, сильно заважали травми.

Суперкомп'ютер Opta не вірить, що Тоттенхем проб'ється в Лігу чемпіонів. Четверте місце "шпор" оцінене в 18,9%, а Астон Вілли – в 80,8%.