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Луческу заморозив трансфер Моро у Динамо

20:07 - Читать на русском
Луческу заморозив трансфер Моро у Динамо
Нікола Моро / Фото Goal

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інсайдом щодо гучного трансферу Динамо.

"Київське Динамо дійсно цікавилося Ніколою Моро із загребського Динамо. Кияни були близькі до того, щоб вступити у серйозні переговори, але ціна 15 млн євро, яку виставили хорвати, на даний момент просто нереальна для нашого футболу.

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Луческу на даний момент все це призупинив, сказав, що є час до жовтня, коли закриється трансферне вікно. І до цього часу, як сказав румун, у клубу буде час, щоб підібрати футболістів на потрібні позиції", – розповів журналіст у програмі Циганик Live. Джерела Футбол 24 також підтверджують цю інформацію.

У сезоні-2019/20 Нікола провів у складі загребського Динамо 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи.

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Теги
Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Ігор Циганик Нікола Нікола Моро Динамо Загреб Динамо Загреб
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