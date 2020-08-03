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Скрипник не очолить СК Дніпро-1 – ЗМІ називають Коломойського винуватцем зриву перемовин

18:06 - Читать на русском
Скрипник не очолить СК Дніпро-1 – ЗМІ називають Коломойського винуватцем зриву перемовин
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Схоже, Дмитро Михайленко залишиться на тренерському містку дніпровського клубу.

Віктор Скрипник не отримає посаду головного тренера СК Дніпро-1, повідомляє Tribuna.com.

Скрипник підтвердив свій інтерес до Жерсона Родрігеса – тренера Зорі не турбують скандали форварда в Динамо

За інформацією джерела, 50-річний фахівець Зорі вів перемовини з виконавчим директором дніпрян Андрієм Русолом, але остаточне рішення ухвалював Ігор Коломойський, який і відповів відмовою.

Наразі наставником СК Дніпро-1 залишається Дмитро Михайленко, з яким дніпряни фінішували на 7-й сходинці минулого сезону УПЛ.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

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Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи
14:25
11871
Теги
Ігор Коломойський Віктор Віктор Скрипник Дмитро Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Андрій Русол Зоря Зоря
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