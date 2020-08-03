Динамо провело першу двосторонку при Луческу – Шапаренко вразив шедевральним соло-голом

Київський клуб розпочав активну підготовку до наступного сезону, новий тренер мав шанс оцінити майже усіх гравців "біло-синіх".

На вечірньому тренуванні на гравців київського клубу очікувала двосторонка, яка складалася з трьох таймів по 30 хвилин, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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У поєдинку взяли участь усі футболісти "біло-синіх", за виключенням травмованих. За підсумками гри перемогла команда у зелених манішках (4:2). Варто відзначити красивий гол Миколи Шапаренка, який він забив від стійки після сольного проходу.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Динамо фінішувало другим і зможе боротись у кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

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