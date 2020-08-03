Шахтар офіційно продовжив контракт з Кривцовим

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з одним із ключових гравців збірної України Сергієм Кривцовим.

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Нова угода між "гірниками" та 29-річним гравцем розрахована до літа 2023-го. Нагадаємо, Сергій є вихованцем запорізького Металурга, до Шахтаря захисник приєднався у 2010 році. За 10 років у донецькому клубі Кривцов провів 179 матчів і забив 12 м'ячів. Разом з "гірниками" він завоював вже 21 трофей: 8 чемпіонських, 7 національних Кубків і 6 Суперкубків України.

У минулому сезоні УПЛ Кривцов провів 23 матчі, в яких відзначився двома голами.

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