Главные новости футбола 3 августа: Миколенко может покинуть Динамо, Луческу "забраковал" новичка, фиаско Скрипника

Украина

Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь после ухода Александра Бабича. Последним местом работы сына легендарного наставника Мирона Маркевича был Черноморец.

А вот назначение Скрипника в СК Днепр-1, похоже, находится на грани срыва. СМИ называют Игоря Коломойского виновником срыва переговоров.

Донецкий Шахтер переподписал лидера обороны Сергея Кривцова. Воспитанник запорожского Металлурга присоединился к "горнякам" в 2017-м. Зато Манор Соломон может стать партнером Малиновского в Аталанте. Итальянцы вроде бы уже сделали официальный запрос по трансферу.

Динамо и трансферы

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганик рассказал, что Динамо начало переговоры с европейским грандом по переходу Миколенко. Консультации зашли на "серьезный уровень".

Лидера загребского Динамо в Киеве, скорее всего, не будет. Мирча Луческу заморозил дорогой трансфер по крайней мере до октября.

Румыны для Динамо: шокирующий каратель сборной Украины, талант Аякса и еще 4 соотечественника Луческу. "Футбол 24" подыскал потенциальное усиление для киевского клуба на родине Луческу.

"Бело-синие" провели первую двусторонку при румынскому специалисту. Шапаренко поразил шедевральным соло-голом.

Европа

Манчестер Юнайтед не получит за Санчеса ни пенса, но сэкономит 60 миллионов.

Конте посягает на место Сарри в Ювентусе – есть одна большая проблема.

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