Соломон може приєднатись до Маліновського у Аталанті – італійці відправили запит Шахтарю

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон має шанс перебратись в Серію А після дебютного повноцінного сезону в УПЛ.

Манор Соломон потрапив у сферу інтересів Аталанти, клуб з Бергамо вже надіслав запит керівництву "гірників" щодо ціни на ізраїльтянина, повідомляє Tuttomercatoweb.

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21-річний хавбек входить у плани Луїша Каштру на наступний сезон, тому Шахтар намагатиметься зберегти свого гравця.

Нагадаємо, Манор перебрався в УПЛ з чемпіонату Ізраїлю у січні 2019-го за 6 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату України Соломон провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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