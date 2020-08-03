Соломон може приєднатись до Маліновського у Аталанті – італійці відправили запит Шахтарю

Манор Соломон потрапив у сферу інтересів Аталанти, клуб з Бергамо вже надіслав запит керівництву "гірників" щодо ціни на ізраїльтянина, повідомляє Tuttomercatoweb.
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21-річний хавбек входить у плани Луїша Каштру на наступний сезон, тому Шахтар намагатиметься зберегти свого гравця.
Нагадаємо, Манор перебрався в УПЛ з чемпіонату Ізраїлю у січні 2019-го за 6 млн євро. У минулому сезоні чемпіонату України Соломон провів 20 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.
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