Головні новини футболу 24 серпня: Шахтар впевнено здолав Олімпік, Баварія почала захист титулу в Бундеслізі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 24 серпня.

УПЛ

Донецький Шахтар впевнено переміг Олімпік у стартовому матчі 6-го туру Прем'єр-ліги. Жуніор Мораєс оформив хет-трик і увійшов до п'ятірки найрезультативніших легіонерів в історії УПЛ.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу. Роман Санжар заявив, що Олімпік погано тактично підготувався до матчу проти Шахтаря. Керманич "гірників" Паулу Фонсека відзначив, що побачив моменти великого футболу.

Бундесліга

Мюнхенська Баварія вдома перемогла Хоффенхайм у прем'єрному матчі сезону 2018/19 у лізі. У суботу в чемпіонаті стартує Шальке Євгена Коноплянки – "Футбол 24" розібрав з ким конкуруватиме українець за місце в основі.

Також найцікавіше про трансфери та прогнози на сезон читайте в прев'ю Бундесліги 2018/19.

Інші топ-події

Британська преса повідомила, що Манчестер Сіті зацікавлений лише у продажі Зінченка. Після цього наставник Бетіса Сетьєн прокоментував ймовірність підписання українського хавбека, а тренер "містян" Гвардіола відзначив професіоналізм Зінченка.

Іспанський Леганес сподівається завершити оренду Луніна з мадридського Реала.

Щодо суперзірок, то Буффон відправляється на лаву на 2 матчі Парі Сен-Жермен, а керманич Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про плани щодо Роналду в цьому сезоні.