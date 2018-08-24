Коноплянка та атака Шальке в новому сезоні – з ким конкуруватиме українець

Шальке стартує в Бундеслізі-2018/19. Розповідаємо про те, хто протистоятиме Євгену Коноплянці в атаці "кобальтових".

Шальке входить у новий сезон з хорошим підбором виконавців. Основною схемою в Доменіко Тедеско залишиться 3-4-1-2, яка переходить в різноманітні 3-3-2-2, 5-3-2 та інші формації, залежно від сильних сторін футболістів на полі.

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Де гратиме Коноплянка?

На одне з трьох місць в атаці номінально претендує Євген Коноплянка. Втім, якщо розібратися, то для українця підходить лише одна позиція у побудові "кобальтових" – лівий форвард. На інших Євген по суті й не грав.

Загалом ця позиція комфортна для Коноплянки – не потрібно глибоко сідати в оборону, його страхують відразу два партнери (лівий латераль і лівий опорник). Однак Доменіко Тедеско вимагає від групи атакувальних футболістів вмикати активний пресинг на чужій половині поля. У цьому компоненті Євген не настільки успішний: він слабко читає гру і не має належних умінь для відбору м'яча.

Саме тому замість нього час від часу виходили Марко П'яца та Брель Емболо. А зразок пресингу регулярно демонстрували Гвідо Бургшталлєр і Амін Харіт.

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Хто конкуренти Євгена?

Марко П'яца повернувся в Ювентус, натомість з Хоффенхайма прийшов Марк Ут – більш ніж серйозний опонент за місце в основі (14 голів за "селян" в Бундеслізі-2017/18). Як і раніше, Коноплянці доведеться конкурувати з Брелем Емболо і Гвідо Бургшталлєром, також підтягується до стартового складу Седрік Тойхерт.

Амін Харіт, Франко Ді Санто та Стівен Скжибскі лише ситуативно після перебудови схеми можуть претендувати на позиції Коноплянки. Як і Адем Льяїч, яким нібито цікавляться гельзенкірхенці.

Місце в основі найкращого бомбардира команди в минулому чемпіонаті (11 голів) Гвідо Бургшталлєра на старті сезону не піддається сумнівам. Австрієць не має конкретних вподобань, з ким грати в парі. "Коноплянка любить зміщатися з лівого флангу, Ді Санто більше діє на позиції десятки, Емболо має перевагу у фізиці та краще відбирає м'ячі", – розповів Бургшталлєр.

Українець буде основним?

У першому офіційному матчі після відпустки в Кубку Німеччини проти Швайнфюрта в атаці вийшов Ут. Поки Коноплянка набиратиме форму після травми, новачок буде основним на його позиції. Також має на меті закріпитися в старті Емболо, який поки що через проблеми зі здоров'ям не виправдав свій трансфер з Базеля.

Євгену через пошкодження доведеться надолужувати ситуацію вже восени. На щастя, матчів буде достатньо – Шальке гратиме в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Читачі Ruhr Nachrichten обирали стартовий склад Шальке шляхом голосування. Зліва в атаці 85% респондентів хочуть бачити Марка Ута і лише 15% – Євгена Коноплянку.

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