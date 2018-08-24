Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи Коноплянки

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з німецького трансферного літа-2018 та анонсує новий сезон Бундесліги.

* Інформація про суми трансферів у різних джерелах суттєво відрізняється. Ми взяли за основу дані Transfermarkt. Всі суми вказані в євро.

* Німецьке трансферне вікно закривається 31 серпня, отже, в складах команд та в ТОПі нашого рейтингу трансферів можливі зміни.

Топ-5 літніх трансферів (за вартістю)

1. Абду Діалло – 28 млн (Майнц – Борусія Д). Захисник молодіжної збірної Франції перебрався до Німеччини лише рік тому, а вже в першому своєму сезоні Бундесліги заграв так, що змусив босів Дортмунда викласти за нього кругленьку суму. 28 мільйонів євро – це трохи більше, ніж Борусія свого часу заплатила за трансфер Генріха Мхітаряна з донецького Шахтаря, а дорожче за Діалло Дортмунду обійшовся лише Андре Шюррле (30 млн євро).

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2. Алассан Плеа – 23 млн (Ніцца – Борусія М). Влітку його сватали до лав одразу декількох клубів АПЛ, проте Плеа доволі несподівано перейшов у менхенгладбахську Борусію і тепер має стати ударною силою підопічних Дітера Хекінга в атаці. Підтримка від партнерів рівня Ларса Штіндля, Раффаеля та Торгана Азара забезпечена, а сам новачок вже відзначився хет-триком за новий клуб у матчі Кубка Німеччини проти бременського Хаштедта. Щоправда, слід відзначити, що в тій грі Гладбах "відвантажив" у ворота суперника 11 м’ячів, а Раффаель та Азар також записали на свій рахунок по хет-трику. Повертаючись до новобранця Борусії, минулий сезон став для Плеа найбільш успішним у його кар’єрі (16 голів + 6 асистів у 35 поєдинках французької Ліги 1 та 4 голи + 1 асист у 8 зустрічах в рамках Ліги Європи).

Алассан Плеа має стати новою ударною силою менхенгладбахської Борусії в атаці

3. Томас Делані – 20 млн (Вердер – Борусія Д). Одразу три гравці Дортмунда потрапили у топ літніх трансферів Бундесліги. Окрім захисту, боси "чорно-жовтих" вклали гроші в укріплення середньої лінії. З бременського Вердера був придбаний центральний півзахисник збірної Данії – Томас Делані. Цей хлопець має посилити гру дортмундського клубу у відборі, окрім цього Томас може віддати гостру передачу, має непоганий удар та добре грає на "другому поверсі". Був основним гравцем збірної Данії на ЧС-2018, в рамках якого відіграв майже усі зустрічі "від дзвінка до дзвінка". Був замінений лише в овертаймі матчу 1/8 ЧС проти Хорватії, в якому відзначився асистом вже на першій хвилині гри.

4. Аксель Вітсель – 20 млн (Тяньцзинь Цюаньцзянь – Борусія Д). Не інакше, як "повернення блудного сина" до Європи. Коли у 2012 році 23-річний Вітсель перебрався з Бенфіки до російського Зеніта, здавалося, що на його кар’єрі можна поставити хрест, але за чотири з лишком роки Аксель вирішив ще раз нагадати футбольній спільноті, який фактор для нього є вирішальним при виборі клубу для продовження кар’єри, і переїхав до Китаю. Головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес дещо здивував, зробивши півзахисника з чемпіонату Китаю основним на ЧС-2018, але Вітсель зіграв у абсолютно всіх поєдинках збірної Бельгії на Мундіалі, і слід відзначити, що зіграв на дуже пристойному рівні.

Аксель Вітсель вже встиг відзначитися за новий клуб забитим м'ячем

Вітсель був запрошений до Дортмунда за ініціативою Люсьєна Фавра та фактично отримав другий шанс проявити себе в Європі. Аксель вже встиг дебютувати за новий клуб в офіційному матчі (проти Гройтер Фюрт у Кубку Німеччини) та одразу ж відзначився забитим м’ячем, який дозволив Борусії перевести гру в овертайм, наприкінці якого Марко Ройс добив суперника. Як підсумок, слід сказати, що Вітсель має усі шанси стати ключовою фігурою Дортмунда в центрі поля.

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5. Паулінью – 18.5 млн (Васку Да Гама – Байєр). Дивлячись на вік цього юнака (лише в липні бразильцю виповнилося вісімнадцять), здається, що "фармацевти" придбали його на перспективу, проте сума, за яку лівий вінгер перебрався до Леверкузена, наштовхує на думки з приводу того, що наставник Байєра Хайко Херрліх серйозно розраховує на юнака у першій команді. Кон’юнктура сучасного трансферного ринку дає можливість клубам продавати особливо талановитих та молодих гравців за суми, що значно переважають викладені Байєром гроші за трансфер Паулінью, а тому вірогідність подальшого переходу бразильця до одного з європейських топ-клубів є досить великою. Поки ж можемо констатувати факт, що усього за свою професійну кар’єру (бразильська Серія А + Кубок Лібертадорес) талановитий вінгер провів лише 25 матчів, в яких відзначився 5 голами та 3 асистами.

Топ-3 літніх переходи в Бундеслізі на правах вільних агентів

1. Леон Ґорецка (Баварія). Перехід, який міг би влетіти баварцям у копієчку, натомість один із найталановитіших німецьких півзахисників нового покоління дістався Баварії безкоштовно. Контракт з Ґорецкою мюнхенський клуб підписав ще в січні, але Леон залишився в Гельзенкірхені у другій половині сезону, щоб до кінця відпрацювати свій контракт з Шальке. Ґорецка став зіркою Кубка Конфедерацій-2017 у складі національної збірної Німеччини, але вже за рік разом із "манншафт" провалився на чемпіонат світу.

Ґорецка та Саліхаміджич на презентації Леона в якості гравця Баварії

Що стосується клубного сезону 2017/2018, цікавим є те, що Леон продовжував грати у більшості матчів Шальке в сезоні після того, як стало відомо про його контракт з Баварією. Вболівальники "кобальтових" були дуже розчаровані фактом майбутнього переїзду одного зі своїх лідерів до Мюнхена та вимагали від тренерського штабу "маринувати" хавбека в дублі до кінця сезону, проте Доменіко Тедеско все ж використав можливості Ґорецки, а сам хавбек до кінця сезону відзначився чотирма асистами в Бундеслізі.

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Баварія ж в особі Ґорецки отримала класного та потужного центрхава, що може бути корисним як у грі в обороні, так і при атакувальних діях своєї команди. Леон прекрасно контролює м’яч та має просто розкішний удар з правої ноги.

2. Марк Ут (Шальке). Менеджмент гельзенкірхенського клубу довів свою здатність не лише втрачати ключових гравців, а й працювати на випередження у боротьбі за інших вільних агентів. У тому ж таки січні цього року боси Шальке домовилися про чотирирічний контракт з нападником Марком Утом. Вихованець Кельна провів декілька непоганих сезонів у Хоффенхаймі, а останній (2017/18) з них став найкращим у його професійній кар’єрі – 14 голів та 8 асистів у 31 матчі Бундесліги. Цього літа Ут приєднався до Шальке, де має стати одним з ключових для Тедеско виконавців.

3. Лукаш Градецкі (Байєр). Трансфер цього голкіпера з Айнтрахта – своєрідний джек-пот для "фармацевтів". За перехід Бернда Лєно до лондонського Арсенала Байєр отримав близько 25 мільйонів євро, а трансфер одного з кращих голкіперів Бундесліги леверкузенському клубу вдалося оформити абсолютно безкоштовно. Градецкі має за плечима два сезони виступів у Бундеслізі, а також 36 міжнародних матчів за національну збірну Фінляндії. Окрім цього, Лукаш разом з франкфуртським Айнтрахтом дійшов до фіналу Кубка Німеччини, де "орли" доволі несподівано перемогли Баварію. По закінченні сезону Градецкі спокусився на пропозицію з Леверкузена та підписав з "фармацевтами" контракт на 5 років. Лукашу лише 28, що для голкіпера фактично є "золотим віком", отже у Байєра не буде причин хвилюватися за пост №1 у найближчі кілька сезонів.

Трансферне сальдо (літнє міжсезоння)

+ Баварія (+48 млн євро) – на сьогоднішній день баварський клуб більше за всіх у Бундеслізі заробив під час цього трансферного вікна. Дуглас Коста став повноправним гравцем туринського Ювентуса (40 млн), а чилійський центрхав Артуро Відаль перебрався до Барселони (18 млн). Щодо трансферів "на вхід", Баварія витратилася лише на юного (17 років) канадського вінгера Альфонсо Девіса, за трансфер якого заплатила близько 10 млн євро.

- Вольфсбург (-36 млн євро) – підопічні Бруно Лаббадії за підсумками минулого сезону опинилися за крок від вильоту, але в перехідних матчах плей-офф проти Хольштайна, що претендував на підвищення в класі, довели свою перевагу (дві перемоги – 3:1 та 1:0). Цього літа керівництво клубу не пошкодувало грошей на вхідні трансфери. Ряди "зелено-білих" поповнили 2 форварди: Даніел Гінчек зі Штутгарта (14 млн) та Ваутер Вегорст з нідерландського АЗ (10.5 млн). Також з Ганновера був придбаний вінгер Фелікс Клаус (5 млн), а захист підсилений Марселем Тіссераном з Інгольштадта (7 млн) та Жеромом Руссійоном з Монпельє (5 млн). Конкуренцію на позиції голкіпера буде покликаний посилити Павао Перван (трансфер за 500 тис. євро з австрійського ЛАСК-Лінц), а з втрат можна відзначити хіба що перехід до Штутгарта атакувального півзахисника Дідаві.

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1. Баварія

2. Борусія Д

3. Шальке

4. Байєр

5. Борусія М

6. Лейпциг

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