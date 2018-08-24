Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи Коноплянки

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з німецького трансферного літа-2018 та анонсує новий сезон Бундесліги.
Вітсель був запрошений до Дортмунда за ініціативою Люсьєна Фавра та фактично отримав другий шанс проявити себе в Європі. Аксель вже встиг дебютувати за новий клуб в офіційному матчі (проти Гройтер Фюрт у Кубку Німеччини) та одразу ж відзначився забитим м’ячем, який дозволив Борусії перевести гру в овертайм, наприкінці якого Марко Ройс добив суперника. Як підсумок, слід сказати, що Вітсель має усі шанси стати ключовою фігурою Дортмунда в центрі поля.
Що стосується клубного сезону 2017/2018, цікавим є те, що Леон продовжував грати у більшості матчів Шальке в сезоні після того, як стало відомо про його контракт з Баварією. Вболівальники "кобальтових" були дуже розчаровані фактом майбутнього переїзду одного зі своїх лідерів до Мюнхена та вимагали від тренерського штабу "маринувати" хавбека в дублі до кінця сезону, проте Доменіко Тедеско все ж використав можливості Ґорецки, а сам хавбек до кінця сезону відзначився чотирма асистами в Бундеслізі.
Баварія ж в особі Ґорецки отримала класного та потужного центрхава, що може бути корисним як у грі в обороні, так і при атакувальних діях своєї команди. Леон прекрасно контролює м’яч та має просто розкішний удар з правої ноги.
Баварія – 1 місце Бундесліги 2017/2018
Юпп Хайнкес таки дотримався слова і остаточно завершив тренерську кар’єру, тож боси мюнхенського клубу вимушені були шукати ідеального кандидата на місце нового головного тренера. Ним досить несподівано став тепер вже екс-наставник Айнтрахта – Ніко Ковач. Хорватський спеціаліст дуже непогано зарекомендував себе на чолі франкфурського клубу, а вишенькою на торті його тренерської кар’єри в Айнтрахті стала перемога над Баварією (3:1) у фіналі Кубка Німеччини. Слід відзначити, що на момент фінального матчу вже було анонсовано, що Ніко Ковач очолить Баварію з сезону 2018/2019.
На старті цього сезону Баварія під керівництвом Ковача вже провела два офіційні матчі, в обидвох відсвяткувавши перемоги. І якщо скромний Дрохтерзен/Ассель з 4-ої Бундесліги у першому раунді Кубка Німеччини був обіграний мінімально (1:0), то в поєдинку за Суперкубок країни Баварія просто знищила колишній клуб Ніко Ковача, забивши у ворота ослабленого кадровими втратами франкфуртського клубу п’ять сухих м’ячів. Ніко Ковач має у своєму тренерському резюме вже два трофеї, а родзинки цій історії надає той факт, що перший титул Ковач здобув ще в якості наставника Айнтрахта, тоді як в матчі за Суперкубок Німеччини він обіграв свою колишню команду вже на чолі Баварії.
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Цього літа баварці розпрощалися з Артуро Відалем, але на зміну йому безкоштовно підписали більш молодого та перспективного Леона Ґорецку. Склад мюнхенського клубу не зазнав особливих змін та не став слабшим. Важливо, що не дивлячись на усі чутки, скоріш за все, залишаться в команді Жером Боатенг та Роберт Левандовскі, також нові річні угоди з Баварією підписали ветерани Рібері та Роббен, які ще мають "позапалювати" Бундеслігу цього сезону. Баварія знову бачиться нам безальтернативним чемпіоном, але подивимося, чи підготувала Бундесліга 2018/19 сюрпризи.
Шальке – 2 місце Бундесліги 2017/2018
Керівництво віце-чемпіонів Німеччини задоволене результатами роботи 32-річного головного тренера клубу Доменіко Тедеско, і вже цього літа продовжило контракт з молодим спеціалістом на 4 роки. Шальке в міжсезоння не розкидався грошима, а просто намагався грамотно витратити фінанси, отримані від продажу власних гравців. Найбільшу суму "кобальтові" заробили на трансфері захисника молодіжної збірної Німеччини Тільйо Керера до ПСЖ (37 мільйонів євро), ще близько 6.5 млн євро отримали за Хьоведеса (Локомотив Москва) та Коке (Леванте). Суттєвими втратами для Шальке, особливо в фінансовому плані, стали Леон Ґорецка та Макс Майєр, що безкоштовно покинули клуб після закінчення своїх контрактів.
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Щодо придбань, вони були націлені в основному на укріплення захисту та середньої лінії. Дійсно вдалим придбанням є надпотужний (зріст – 196 см) центральний захисник збірної Сенегалу – Саліф Сане, який до цього чотири сезони провів у Ганновері, а Шальке обійшовся у достатньо символічні 7 мільйонів євро (ринкова ціна за даними Transfermarkt – 18 млн). Справа в тому, що контракт сенегальського оборонця з Ганновером закінчувався би вже за рік, отже клуб використав шанс отримати за одного зі своїх кращих гравців бодай якусь компенсацію.
Доменіко Тедеско продовжив контракт з Шальке на 4 сезони
У середню лінію були придбані Суат Сердар та Омар Маскарель. Перший є гравцем молодіжної збірної Німеччини, хоча й має турецьке коріння, а другий є вихованцем мадридського Реала, що 2 останні сезони провів у складі Айнтрахта. Сильною стороною Сердара є дриблінг, він – більш націлений на атаку гравець, стосовно ж Маскареля – це досить якісний опорник, який до того ж класно грає у повітрі, та й гостру передачу віддати може.Також сильнішою має стати атака Шальке, адже до команди приєднався один з кращих нападників Бундесліги минулого сезону – Марк Ут.
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Шальке, скоріше за все, знову побореться за медалі Бундесліги, але питання в тому, чи не вирішить Доменіко Тедеско зробити Лігу чемпіонів відвертим приорітетом сезону.
Хоффенхайм – 3 місце Бундесліги 2017/2018
Ще одне молоде дарування тренерського цеху німецької Бундесліги – Юліан Нагельсманн (31 рік) проведе останній сезон в якості головного тренера Хоффенхайма (з літа наступного року він очолить РБ Лейпциг). Але вже можна констатувати той факт, що саме цей сезон стане історичним для провінційного клубу, адже за підсумками сезону минулого "синьо-білі" здобули право представляти Німеччину у груповому турнірі Ліги чемпіонів.
Розуміючи те, наскільки важко буде команді грати одразу на кілька фронтів, керівництво клубу зробило все від нього залежне для того, щоб посилити Хоффенхайм. Мова не йде про якісь надгучні та зіркові трансфери, але декілька відомих та якісних гравців вболівальники бронзового призера Бундесліги 2017/18 все ж побачать. Захисна лінія команди була підсилена ганським центрбеком Касімом Адамсом (трансфер з Янг Бойз за 8 млн євро) та лівим захисником Джошуа Бренетом (ПСВ, 3.5 млн).
Юліан Нагельсманн проведе останній сезон в якості наставника Хоффенхайма
Для зміцнення атакувальних можливостей до команди були запрошені вінгери Леонардо Біттенкур (Кельн, 6 млн) та Вінченцо Гріфо (Борусія М, 7.5 млн), а зі Стандарда до лав Хоффенхайма приєднався відомий алжирський форвард – Ісхак Бельфоділ (5.5 млн). У літнє міжсезоння клуб втратив Марка Ута, але Нагельсманн може бути відносно спокійним за атакувальну лінію, коли в його розпорядженні є гравці рівня Крамаріча, Бельфоділа та Салаї.
Хоффенхайм знову боротиметься за зону Ліги чемпіонів, але, найімовірніше, програє цю боротьбу, адже дортмундська Борусія та Байєр мають виступити сильніше, ніж в минулому сезоні, а осінні (як мінімум) виступи підопічних Нагельсманна в Лізі чемпіонів вплинуть на форму команди у Бундеслізі.
Борусія Д – 4 місце Бундесліги 2017/2018
Вболівальники дортмундської Борусії покладають великі сподівання на цей сезон, і не дарма. Головним тренером команди призначено відомого фахівця Люсьєна Фавра, що багато років успішно працював у якості головного тренера гладбахської Борусії. Також керівництво "жовто-чорних" витратило чималі за мірками німецького футболу гроші на новачків (Діалло, Делані, Вітсель, Вольф), та позбулося непотрібних команді гравців (Шюррле, Кастро, Меріно). Особливо слід відзначити орендну угоду з Фулхемом щодо Шюррле – найдорожче придбання в історії Борусії вже досить довго і близько не демонструє той рівень футболу, який всі від нього очікують. На думку більшості вболівальників Дортмунда, саме Шюррле був найгіршим гравцем клубу в минулому сезоні, його нерідко називали справжнім баластом для команди.
Ярмоленко розповів, чому покинув Борусію Д
Мабуть знайдуться люди, що матимуть бажання прирівняти до Шюррле й нашого Андрія Ярмоленка, але це буде не зовсім коректно. Так, українець, скоріше за все, не входив у плани нового головного тренера, але тут співпали два фактори, коли на гравця, якого наставник не бачить в основі клубу, є непоганий попит, і трансфер Ярмоленка (20 млн євро) став найдорожчим "вихідним" у Борусії цього літа. Трохи менше (16 млн) лондонський Арсенал заплатив за Сократіса.
Ройс прокоментував призначення Фавра на посаду головного тренера Борусії Д
У розпорядженні Люсьєна Фавра є досить пристойний склад, з яким новий головний тренер має займати друге місце в чемпіонаті слідом за Баварією, а в перспективі Дортмунд у найближчі кілька років може знову стати конкурентом мюнхенському клубу в боротьбі за титул чемпіона Німеччини.
Люсьєн Фавр повернувся до Бундесліги в якості головного тренера Борусії Д
Байєр – 5 місце Бундесліги 2017/2018
За підсумками минулого сезону леверкузенці "пролетіли" повз Лігу чемпіонів, але переїзд Бернда Лєно у Лондон надав "фармацевтам" 25 млн євро для підсилення складу. Керівництво Байєра витратило на новачків дещо більше цієї суми, а до команди приєдналися бразильський вінгер Паулінью, правий захисник Мітчел Вайзер, форвард Ісаак Телін та голкіпер Лукаш Градецкі. Про першого та останнього вже написано вище. Стосовно Вайзера, йому 24 роки, він є колишнім гравцем молодіжної збірної Німеччини, перебрався до Леверкузена з Герти за 12 млн євро. Сильною стороною Мітчела є те, що він може зіграти фактично на будь-якій позиції праворуч, проте все ж слід визнати, що максимально корисним він є на позиції правого захисника.
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З персоною Ісаака Теліна деякі вболівальники українського футболу вже встигли нещодавно познайомитися, адже шведський нападник за чутками перебував у сфері інтересів київського Динамо. Права на Теліна належать Андерлехту, а останній сезон він провів в оренді за інший бельгійський клуб – Беверен. У сезоні 2017/18 швед забив 16 голів та віддав 3 асисти у 25 поєдинах за свій клуб, ще 3 голи Ісаак забив у 8 поєдинках стадії плей-офф бельгійського чемпіонату. У підсумку, цього літа Телін за 1 млн євро перебрався до Леверкузена на правах річної орендної угоди.
Також слід відзначити, що українець Владлен Юрченко вже не є гравцем Байєра та шукає собі новий клуб, а екс-динамівець Александар Драговіч повертається до Леверкузена після оренди в Лестері, хоча не виключений варіант, що австрійський захисник також перебереться в інший клуб до закриття трансферного вікна.
РБ Лейпциг – 6 місце Бундесліги 2017/2018
Для РБ Лейпциг наступають цікаві часи. По закінченні минулого сезону головний тренер команди Ральф Хасенхютль достроково розірвав контракт, який мав діяти до кінця сезону 2018/2019, а вже за місяць керівництво "биків" анонсувало, що Юліан Нагельсманн влітку 2019 року стане новим наставником РБ Лейпциг. У цьому сезоні РБ Лейпциг очолюватиме добре відомий вболівальникам німецького футболу Ральф Рангнік, що за сумісництвом є і спортивним директором клубу.
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Трансфери центрального півзахисника Набі Кейта до Ліверпуля та лівого оборонця Бернардо до Брайтона принесли клубу рекордну суму в 70 мільйонів євро, частину якої керівництво РБ Лейпциг одразу витратило на новачків. Єдине, що дещо дивує, "бики" загалом виклали близько 43 мільйонів євро за тріо 19-20-річних гравців, за двох з яких Лейпциг суттєво переплатив (якщо довіряти цифрам Transfermarkt). Новобранцями команди стали правий захисник Норді Мукієле (Монпельє, 16 млн), нападник Матеус Кунья (Сьйон, 15 млн) та лівий захисник Марсело Сараккі (Рівер Плейт, 12 млн).
Ральф Рангнік очолюватиме РБ Лейпциг до кінця сезону
Цікаво, на що буде спроможний РБ Лейпциг під керівництвом Ральфа Рангніка цього сезону. Лідери команди (Форсберг, Забітцер, Вернер) все ще в складі "биків" та налаштовані на нові перемоги. Ще одним цікавим нюансом є той факт, що жереб визначив РБ Лейпциг в суперники луганській Зорі у плей-офф за вихід в груповий турнір ЛЄ, і вчора підопічні Рангніка зіграли проти українського клубу перший матч у Запоріжжі. Можливо слід поступитися єврокубковими амбіціями заради успішного сезону в Бундеслізі, гер Рангнік?
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Айнтрахт Франкфурт – переможець Кубка Німеччини сезону 2017/2018
Минулий сезон був одним з найкращих для франкфуртського клубу за багато останніх років. Айнтрахт під керівництвом Ніко Ковача став володарем Кубка Німеччини, обігравши у фінальному матчі не кого-небудь, а Баварію Юппа Хайнкеса. Здавалося б, наступний сезон мав би вселяти оптимізм, але в міжсезоння "орли" втратили головного тренера та декілька ключових гравців (Градецкі, Вольф, Маскарель, Кевін-Прінс Боатенг), а старт сезону відверто провалили, розгромно програвши Баварії у матчі за Суперкубок Німеччини (0:5), та несподівано поступившись більш ніж скромному клубу Ульм з 4-ої Бундесліги (1:2) вже в першому раунді Кубка Німеччини.
З цього сезону Айнтрахт очолює добре знайомий українським вболівальникам екс-наставник швейцарського Янг Бойз – Аді Хюттер. В австрійського головного тренера попереду дуже багато роботи, а працювати в цій команді все ж є з ким. Найцінніші активи Айнтрахта перебувають в атакувальній лінії та складаються в основному з балканських виконавців. Лідерами франкфуртського клубу можна назвати сербів Гачіновіча та Йовіча і одну з зірок ЧС-2018 у складі збірної Хорватії – Анте Ребіча. Окрім цього тріо, слід також звернути увагу на потужного (зріст – 190 см) французького форварда – Себастьяна Алле. На чотирьох ці хлопці в минулому сезоні мають 35 забитих м’ячів та 17 асистів (в усіх турнірах). З одного боку, нічого неймовірного, але така результативність вражатиме більше, якщо враховувати, що у сезоні 2017/18 Айнтрахт забив усього 45 голів в рамках німецької Бундесліги.
Айнтрахт серйозно розраховує на свого лідера Анте Ребіча
Добре, що команді влітку вдалося зберегти більшість своїх лідерів. Щодо головного тренера, то Аді Хюттер вже доводив свою профпридатність у Янг Бойз та ряді австрійських клубів, і здається, що йому потрібен час для того, аби поставити команді гру, яка співпадає з його баченням футболу.
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Поки ж можемо констатувати факт, що чинний володар Кубка Німеччини припинив боротьбу за трофей вже в першому раунді нового розіграшу турніру, і це, безумовно, провал. Проте, можливо, це навпаки зіграє "орлам" на руку, адже восени Айнтрахт окрім Бундесліги змагатиметься ще й у Лізі Європи, а це додаткове навантаження на гравців. У будь-якому випадку, дуже цікаво спостерігати за грою команди під керівництвом Хюттера, і не менш цікаво, який турнір матиме більший пріоритет для нового головного тренера.
Новачки сезону 2018/2019
Цього сезону Бундесліга поповнилася одразу двома новачками. Могла би й трьома, але проти такого перебігу подій був Вольфсбург, який переміг Хольштайн у плей-офф за місце в Бундеслізі. "Вовки" спочатку створили собі проблеми, а потім героїчно їх вирішили. Мабуть, так було цікавіше.
Замість Гамбурга та Кельна до вищого дивізіону німецького футболу піднялися Фортуна Дюссельдорф та Нюрнберг. Про їхні перспективи у Бундеслізі говорити поки зарано, але можна констатувати той факт, що за вартістю складу вони майже втричі поступаються командам рівня Майнца, Ганновера та Фрайбурга, що за прогнозами також братимуть участь в боротьбі за виживання. З відомих гравців у складах обох новачків більше за всіх хотілося б виділити "гарного знайомого" захисників донецького Шахтаря – Юя Кубо, який перейшов до Нюрнберга на правах оренди з бельгійського Гента. Саме дубль цього японського нападника два роки тому допоміг Янг Бойз вибити "гірників" з Ліги чемпіонів.
Ще 3 причини для того, щоб дивитися Бундеслігу 2018/19
Євген Коноплянка
Схоже, що Коно таки залишиться в Шальке та побореться за "місце під сонцем". Марко П’яца, що був одним з конкурентів Євгена на позиції зліва в атаці, повернувся до Італії (ще одна оренда, тепер вже до Фіорентини). Цілком можливо, це може означати довіру Тедеско до Коноплянки, але про це ще зарано говорити – до кінця серпня все може статися. Мова, в першу чергу, про чутки з приводу серйозної зацікавленості у Коноплянці від Еспаньйола. Щодо минулого сезону, то його кінцівку Євген провів на дуже високому рівні, а в деяких поєдинках був справжнім лідером на полі.
Євген Коноплянка
Коноплянка може стати обличчям революційної перебудови Еспаньйола: наскільки це реально?
Хотілося б, аби Коноплянка все ж таки залишився у Німеччині, де він разом із Шальке матиме можливість зіграти, зокрема, і в Лізі чемпіонів.
Клаудіо Пісарро
Знаменитий перуанський ветеран німецької Бундесліги все ще на полі! Пісарро, якому восени виповниться 40 років, підписав однорічну угоду з Вердером. Це вже п'яте за ліком перебування Клаудіо у Вердері, а в Бундеслізі він забиває вже впродовж майже 20 сезонів поспіль. Просто приголомшливий результат, який голеадор з Перу намагатиметься покращити, а ми ж можемо лише побажати йому успіхів у цьому.
39-річний Пісарро вп'яте став гравцем Вердера
Клаудіо Пісарро знову став гравцем Вердера
Перший сезон без Гамбурга
Німецька Бундесліга була заснована влітку далекого 1962 року, а Гамбург не покидав вищого дивізіону з моменту створення турніру. Проте, все колись трапляється вперше, і за підсумками сезону 2017/18 Гамбургу вперше не вдалося зберегти прописку у вищому дивізіоні. "Містяни" протягом кількох поспіль останніх сезонів блукали поруч із прірвою, але щоразу вдавалося вийти сухими з води. Колись це мало закінчитись.
Дивитися Бундеслігу без Гамбурга буде дещо незвично, але є сподівання, що цей холодний душ піде клубу на користь в плані подальшого стратегічного розвитку, а команда невдовзі повернеться до найвищого дивізіону німецького футболу сильнішою.
Прогноз "Футбол 24" – зона вильоту та перехідних матчів
16. Нюрнберг
17. Майнц
18. Фортуна
Артур Киселевський, Футбол 24
Найцікавіше про трансфери, оцінка єврокубкових перспектив та знайомство з новачками. Прев'ю Серії А сезону-2018/19