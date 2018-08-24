Шахтар впевнено переміг Олімпік, Мораєс оформив хет-трик

У матчі-відкритті 6-го туру УПЛ донецький Шахтар здобув крупну перемогу над "сусідами" з Олімпіка.

Перед матчем проти Шахтаря, який припав на День незалежності України, представники Олімпіка давали стримані коментарі, говорячи про важливість терпіння, концентрації та про гру другим номером. Нічого з цього у поєдинку проти "гірників" не вийшло – "олімпійці" посипалися з перших хвилин, зазнавши розгрому вже у першому таймі.

Шахтар відразу заволодів ініціативою та дуже швидко забив – при чому не один раз. На 10-й хвилині Марлос розігнав атаку правим флангом, обігрався з Тайсоном та розстріляв ворота з кількох метрів. Через сім хвилин він створив другий гол, розрізавши центр оборони Олімпіка гарним пасом на Ісмаїлі – той прострілив на Мораєса, а Жуніор у дотик замкнув передачу. 0:2 на 17-й хвилині – здавалося, гру зроблено. Втім, Олімпік зробив спробу камбеку: вже через дві хвилини після забитого голу Кринський виніс м'яч точно на Ксьонза, а той пройшов по флангу на швидкості та віддав у штрафний. Ракицький помилився при позиційній грі, відкривши зону Геннадію Пасічу, а той увійшов до карного майданчика та пробив точно у ближній кут – 1:2!

Здавалося, інтрига жива, однак в останні 15 хвилин Шахтар закрив усі питання. На 32-й Ракицький виправив свою помилку, увімкнувшись до атаки, створивши більшість на лівому фланзі та віддавши передачу на Ісмаїлі. Той увірвався у штрафний та прострілив на Мораєса, а той у дотик пробив з-під Кольцова – 1:3! На 42-й же хвилині Ярослав виконав класну подачу з кутового, яку замкнув Степаненко – 1:4. Через три хвилини після його кутового гравець Олімпіка зіграв рукою у власному штрафному, однак Дмитро Кутаков вирішив пробачити господарів та не свиснув залізний пенальті.

Другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Шахтар неодноразово міг збільшувати рахунок, однак марнував моменти. Так, на 55-й хвилині Тайсон міг забити зі штрафного метрів з 30-ти, однак удар пройшов вище. На 58-й Марлосу не вистачило кількох сантиметрів до того, щоб замкнути передачу з правого флангу, а на 64-й Нем з меж штрафного перекинув воротаря та влучив у поперечину. Олімпік серйозно огризнувся лише кілька разів – на 56-й хвилині Снурніцин п'яткою пробив з кількох метрів після метушні у кутовому, однак і Пятов був на місці, і фол з боку Ігора було зафіксовано. Крім того, на 66-й хвилині класно пробивав у ближній Тейшейра – м'яч парирував Пятов.

В останні 15 хвилин тайму команди знову прорвало. Спочатку Шахтар таки заштовхав п'ятий гол: на 75-й хвилині Тайсон на швидкості розірвав центр поля та віддав передачу на лінію штрафного Мораєсу, а той потужним ударом у дальній кут оформив перший хет-трик у Шахтарі. Втім, вже через дві хвилини "гірники" пропустили – Тейшейра прорвався правим флангом та виконав навіс на Дегтярьова, а Данченко, граючи проти нього, замкнув у власні ворота! 2:5 – і після цього Олімпік серйозно притиснув Шахтар. Кілька класних моментів було у Тейшейри та Пасіча, однак реалізувати їх "олімпійці" так і не змогли.

Зрештою, донецьке дербі завершилось з рахунком 2:5. Шахтар набрав 15 очок та зберіг лідерство у турнірній таблиці, хоча у Динамо є ще гра у запасі та незіграний матч у 6-му турі. Олімпік з 6 очками залишився на 6-й позиції.

Чемпіонат України 2018/2019, 6-й тур

Олімпік – Шахтар – 2:5

Голи: Г. Пасіч, 19, Данченко, 77 (автогол) – Марлос, 10, Мораєс, 17, 32, 75, Степаненко, 42