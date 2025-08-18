Баварія вдома перемогла Хоффенхайм

У матчі-відкритті німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у дуже важкому матчі переграла Хоффенхайм.

У першому таймі Хоффенхайм сконцентрувався на обороні, намагаючись високо пресингувати Баварію та грати максимально жорстко. Розклад виправдав себе наполовину – підопічні Юліана Нагельсманна нічого не дали створити Баварії, однак не змогли нав'язати боротьбу у центрі поля та були занадто пасивними попереду. Грати у такий футбол проти Баварії довго неможливо – і команда Ніко Ковача це підтвердила після 20-ї хвилини. На 21-й Алаба красиво обіграв Касіма Нуху та заробив штрафний на правому фланзі, який після подачі Алькантари перетворився у кутовий. Під час його подачі Томас Мюллєр залишив Фоґта за спиною, а Шалаї не встиг його перехопити. В результаті подачу Кімміха з кутового нападник замкнув ударом головою з кількох метрів – 1:0!

Після цього у мюнхенців було обмаль моментів. На 33-й хвилині вони взагалі були в одному кроці від пропущеного м'яча – баварці проспали швидкісну контратаку Хоффенхайма, яка завершилась прострілом на 11 метрів вільному Жоелінтону – на щастя для "червоних", бразилець не зміг нормально пробити. На 38-й Баварія могла покарати за марнотратство, однак Коман, вирвавшись один на один, не зміг переграти голкіпера. Через 7 хвилин Коман класно прокине м'яч повз Шульца та отримає по ногах, достроково завершивши гру – медики винесли його на милицях, а арбітру довелося додати цілих 6 хвилин.

У другому таймі Баварія неприємно здивувала своїх вболівальників. У підопічних Ніко Ковача спочатку абсолютно не йшла атакувальна гра, а Хоффенхайм все довше і довше почав проводити час на половині поля суперника, завдавши кілька неприємних ударів. Мюнхенці прокинулись та відповіли двома супермоментами на 50-х хвилинах – спочатку Роббен у фірмовому стилі пробив біля дальньої штанги, а потім Лєвандовскі забив – м'яч не зарахували через офсайд. Тут же Хоффенхайм покарав за марнотратство: на 57-й хвилині після серії помилок біля власних воріт мюнхенці дозволили Шалаю увійти під кутом у штрафний та пробити у дальній кут – 1:1. На 61-й Жоелінтон міг подвоїти перевагу, однак його дальній удар рикошетом від ноги Алькантари влетів у руки Нойєру.

Все змінилося після травми Фоґта на 74-й хвилині. Баварія стала тиснути все більш конкретно. На 76-й Роббен розрізав оборону Хоффенхайма пасом у штрафний на Рібері, а той пробив з гострого кута під пресингом – Бауманн ногою парирував цей удар! Через дві хвилини Франка збили у штрафному, однак Лєвандовскі "з точки" жахливо пробив у Бауманна. Роббен добив, однак занадто рано влетів у штрафний – арбітр глянув повтор та поставив перебивання пенальті. З другої спроби Роберт був точним – 2:1.

Через чотири хвилини Баварія, здавалося, поховала Хоффенхайм – новачок Горецка пробив з дальньої дистанції, однак влучив у Мюллера. Від Томаса м'яч влетів у ворота, однак арбітр відмінив і цей гол – Томас забив не за правилами. Втім, через чотири хвилини Баварія все одно добила Хоффенхайм – Роббен на 90-й хвилині у притул розстріляв Бауманна. 3:1 – перемога Баварії.

Таким чином, мюнхенці набрали перші три очка та очолили турнірну таблицю, в той час як Хоффенхайм починає чемпіонат з останнього місця. Втім, це лише перша гра першого туру – все ще буде мінятися.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Баварія – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Мюллер, 23, Лєвандовскі, 82 (пен), Роббен, 90 – Шалай, 57