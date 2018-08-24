Наставник Бетіса Сетьєн прокоментував ймовірність підписання Зінченка

Головний тренер Бетіса Кіке Сетьєн розповів, що у команди виникли труднощі з трансфером Олександра Зінченка.

"Зінченко дуже хороший футболіст, як і всі ті, кого ми намагаємося підписати. Є гравці, які готові хоч завтра приєднатися до нас, але дуже важко узгодити умови переходу. Нелегко вирішити всі деталі, коли залишилося так мало часу до закриття трансферного вікна", – цитує Сетьєна Sevilla.abc.es.

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Раніше повідомлялося, що Бетіс планує орендувати гравця збірної України у Манчестер Сіті. Однак "містяни" вирішили розглядати лише пропозиції з повноцінним трансфером Зінченка в інший клуб.