Наставник Бетіса Сетьєн прокоментував ймовірність підписання Зінченка

Світ — 14:20 317
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Ювентус – Лаціо та ще 4 матчі вікенду, які неможливо пропустити
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Прев'ю Бундесліги 2018/19: найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон та перспективи КоноплянкиНімеччина — 12:00 1238
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"РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти ЗоріЛіга Європи — 11:26 3545
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Гол Ярмоленка у ворота Аугсбурга увійшов в десятку найкращих голів сезону БорусіїНімеччина — 10:58 879
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Двоюрідний брат власника Манчестер Сіті намагався купити Ліверпуль за 2 млрд фунтівАнглія — 09:54 737
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