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Леганес сподівається незабаром завершити оренду Луніна

13:02 449 Читать на русском
Леганес сподівається незабаром завершити оренду Луніна
Андрій Лунін / ФК Реал

Українець Андрій Лунін близький до переходу з Реала у Леганес.

Леганес намагається узгодити трансфер Андрія Луніна у клуб з передмістя Мадрида. Очікується, що оренда буде розрахована на один рік, повідомляє AS.

Нагадаємо, нещодавно тренер Леганеса Пеллегріно сказав, що Лунін підвищить конкурентоздатність у команді.

Лунін: Конкуренція з Навасом та Куртуа робить сильнішим

Український голкіпер перейшов з Зорі у Реал цього літа, за неофіційною інформацією іспанський клуб заплатив за 19-річного воротаря 8,5 мільйонів євро. Крім Луніна "вершкові" придбали на позицію голкіпера Тібо Куртуа.

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