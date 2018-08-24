Леганес сподівається незабаром завершити оренду Луніна

Українець Андрій Лунін близький до переходу з Реала у Леганес.

Леганес намагається узгодити трансфер Андрія Луніна у клуб з передмістя Мадрида. Очікується, що оренда буде розрахована на один рік, повідомляє AS.

Нагадаємо, нещодавно тренер Леганеса Пеллегріно сказав, що Лунін підвищить конкурентоздатність у команді.

Лунін: Конкуренція з Навасом та Куртуа робить сильнішим

Український голкіпер перейшов з Зорі у Реал цього літа, за неофіційною інформацією іспанський клуб заплатив за 19-річного воротаря 8,5 мільйонів євро. Крім Луніна "вершкові" придбали на позицію голкіпера Тібо Куртуа.