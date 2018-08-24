Аллегрі розповів про плани щодо Роналду

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про можливу ротацію стосовно Кріштіану Роналду.

"Ротація відбуватиметься, якщо Кріштіану повинен буде відпочити, відновити енергію та розпочати з лави для запасних, як він це робив минулого сезону в Реалі. Зараз він гратиме, але далі все буде залежати від ситуації.

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Думаю, що після того голу в Лізі чемпіонів з'явилось взаємне захоплення та любов між Кріштіану та вболівальниками Ювентуса і я впевнений, що це вплинуло на його рішення перейти сюди.

Зараз багато уваги прикуто до італійського футболу завдяки Роналду, але нам треба концентруватись та поважати наших суперників, тому що важливо брати 3 очки", – цитує Аллегрі Marca.

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