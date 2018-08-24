toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ОЛІМПІК - ШАХТАР ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ

Аллегрі розповів про плани щодо Роналду

18:49 445 Читать на русском
Аллегрі розповів про плани щодо Роналду
Кріштіану Роналду / соцмережі

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі розповів про можливу ротацію стосовно Кріштіану Роналду.

"Ротація відбуватиметься, якщо Кріштіану повинен буде відпочити, відновити енергію та розпочати з лави для запасних, як він це робив минулого сезону в Реалі. Зараз він гратиме, але далі все буде залежати від ситуації.

Кака назвав фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч" без Роналду та Мессі

Думаю, що після того голу в Лізі чемпіонів з'явилось взаємне захоплення та любов між Кріштіану та вболівальниками Ювентуса і я впевнений, що це вплинуло на його рішення перейти сюди.

Зараз багато уваги прикуто до італійського футболу завдяки Роналду, але нам треба концентруватись та поважати наших суперників, тому що важливо брати 3 очки", – цитує Аллегрі Marca.

"Це дуже здивувало мене": Роналду – про відхід з Реала, свій найкращий гол і того, хто може стати новим Кріштіану

Теги
Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Хетафе
21:15
Ейбар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук