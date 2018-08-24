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Буффон відправляється на лаву на 2 матчі, у старті з'явиться Ареола, – Тухель

19:15 404 Читать на русском
Буффон відправляється на лаву на 2 матчі, у старті з'явиться Ареола, – Тухель
Джанлуїджі Буффон / ФК ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель вирішив поставити в старті на найближчі 2 тури Альфонса Ареола, тоді як Джанлуїджі Буффон проведе поєдинки проти Німа та Анже на лаві для запасних.

"Альфонс зіграє проти Німа і Анже. Потім ми подивимося. Ми вважаємо, що для Ареола важливо грати. Він повинен грати.

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Джіджі провів відмінні, феноменальні три гри. Мені не подобається залишати його в запасі. Я не хочу приймати довгострокові рішення. На цій стадії сезону для Альфонса важливо звикнути до команди. Це складне рішення, але я люблю приймати такі. Мені це до душі", – сказав Тухель під час прес-конференції, передає офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, Джанлуїджі Буффон цього літа перейшов у ПСЖ в статусі вільного агента.

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Теги
Головне Франція Альфонс Ареола Альфонс Ареола Томас Тухель Томас Тухель Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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