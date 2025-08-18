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Фонсека: Сьогодні були моменти великого футболу

24 серпня 23:16 87 Читать на русском
Фонсека: Сьогодні були моменти великого футболу
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після перемоги "гірників" в матчі з Олімпіком (5:2).

"Ми провели чудовий перший тайм, дуже високоякісний. Пропустили після єдиної помилки, але був динамічний футбол з прискореннями. У другому таймі знизили темп, проте продовжували створювати моменти.

Шахтар впевнено переміг Олімпік, Мораєс оформив хет-трик

Все пов'язано з нашою грою і самовіддачею футболістів. Сьогодні були моменти великого футболу, коли ми не давали супернику грати і нейтралізували атаки суперника. Олімпік грає незручно, але сьогодні ми показали хорошу динаміку, якій складно протистояти.

Кайоде поки травмований. Але Мораєс з кожним разом все більше розуміє наш футбол і відмінно зіграється. Він багато працює на команду і заслуговує на голи.

Команда відчувала, що перш за все потрібно виграти сьогоднішню гру. Я хочу привітати всіх українців зі святом. Хотіли б в День Шахтаря присвятити нашу перемогу і вболівальникам з Донецька. Ми про них ніколи не забуваємо", – розповів Фонсека в ефірі телеканалу Футбол.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Україна6 тур

Олімпік - Шахтар: П'ятниця 24 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
2 : 5
Шахтар
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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар Олімпік - Шахтар
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