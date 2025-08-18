Фонсека: Сьогодні були моменти великого футболу

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після перемоги "гірників" в матчі з Олімпіком (5:2).

"Ми провели чудовий перший тайм, дуже високоякісний. Пропустили після єдиної помилки, але був динамічний футбол з прискореннями. У другому таймі знизили темп, проте продовжували створювати моменти.

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Все пов'язано з нашою грою і самовіддачею футболістів. Сьогодні були моменти великого футболу, коли ми не давали супернику грати і нейтралізували атаки суперника. Олімпік грає незручно, але сьогодні ми показали хорошу динаміку, якій складно протистояти.

Кайоде поки травмований. Але Мораєс з кожним разом все більше розуміє наш футбол і відмінно зіграється. Він багато працює на команду і заслуговує на голи.

Команда відчувала, що перш за все потрібно виграти сьогоднішню гру. Я хочу привітати всіх українців зі святом. Хотіли б в День Шахтаря присвятити нашу перемогу і вболівальникам з Донецька. Ми про них ніколи не забуваємо", – розповів Фонсека в ефірі телеканалу Футбол.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу