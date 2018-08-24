Мораєс увійшов до п'ятірки найрезультативніших легіонерів в історії УПЛ

Хет-трик у ворота Олімпіка став символічним для нападника Шахтаря Жуніора Мораєса.

Бразильський форвард "гірників" Жуніор Мораєс піднявся на п'яту сходинку найкращих бомбардирів української Прем'єр-ліги серед легіонерів.

Шахтар впевнено переміг Олімпік, Мораєс оформив хет-трик

Третій гол Мораєса у ворота "олімпійців" став для нього 63 в УПЛ, що дозволило йому обійти Васіла Гігіадзе, який має у своєму активі 61 гол, та посісти 5 сходинку у рейтингу найрезультативніших легіонерів УПЛ, повідомляє Тribuna.

31-річний футболіст встиг забити 35 голів за донецький Металург, 22 м'ячі Мораєс забив за Динамо і 5 – за Шахтар, зігравши при цьому в загальному 122 матчі.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Топ-10 бомбардирів-легіонерів УПЛ на сьогодні:

1. Максим Шацьких (Узбекистан) - 124 голи, 341 матч

2. Луїс Адріано (Бразилія) - 77 голів, 162 матчів

3. Алекс Тейшейра (Бразилія) - 67 голів, 146 матчів

4. Брандао (Бразилія) - 65 голів, 140 матчів

5. Жуніор Мораес (Бразилія) - 63 голи, 122 матчі

6. Васил Гігіадзе (Грузія) - 61 гол, 245 матчів

7. Автанділ Капанадзе (Грузія) - 57 голів, 189 матчів

8. Лакі Ідахор (Нігерія) - 54 голи, 221 матч

9. Георгій Деметрадзе (Грузія) - 52 голи, 130 матчів

10. Валентин Белькевич (Білорусь) - 51 гол, 224 матчі