Главные новости футбола 24 августа: Шахтер уверенно одолел Олимпик, Бавария начала защиту титула в Бундеслиге

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 24 августа.

УПЛ

Донецкий Шахтер уверенно победил Олимпик в стартовом матче 6-го тура Премьер-лиги. Жуниор Мораес оформил хет-трик и вошел в пятерку самых результативных легионеров в истории УПЛ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча. Роман Санжар заявил, что Олимпик плохо тактически подготовился к матчу против Шахтера. Наставник "горняков" Паулу Фонсека отметил, что увидел моменты большого футбола.

Бундеслига

Мюнхенская Бавария дома победила Хоффенхайм в премьерном матче сезона 2018/19 в лиге. В субботу в чемпионате стартует Шальке Евгения Коноплянки – "Футбол 24" разобрал с кем будет конкурировать украинец за место в основе.

Также самое интересное о трансферах и прогнозы на сезон читайте в превью Бундеслиги 2018/19.

Другие топ-события

Британская пресса сообщила, что Манчестер Сити заинтересован только в продаже Зинченко. После этого наставник Бетиса Сетьен прокомментировал вероятность подписания украинского хавбека, а тренер "горожан" Гвардиола отметил профессионализм Зинченко.

Испанский Леганес надеется завершить аренду Лунина из мадридского Реала.

Что касается суперзвезд, то Буффон отправляется на скамейку на 2 матча Пари Сен-Жермен, а наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о планах касательно Роналду в этом сезоне.