Санжар: Олімпік погано тактично підготувався до матчу проти Шахтаря

Наставник Олімпіка Роман Санжар прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Шахтаря (2:5), в рамках 6-го туру УПЛ.

"Не хочу говорити конкретно про футболістів. Наша команда погано підготувалася тактично. З точки зору психології зіграли не найкращим чином.

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Ми розмовляли з футболістами увесь тиждень, коли готувалися. Зрозуміло, що результат важливий. Мені було важливо вдало зіграти на тлі такого суперника. Хотів, щоб хлопці зіграли гідно і повірили в свої сили. Десь вони не впоралися, можливо, перекрутили себе.

Нову команду я ще не зробив. Хлопці розуміють, намагаються і хочуть давати результат. Футболісти приходять з різними навичками, треба прищеплювати колективну думку", – розповів Санжар в ефірі телеканалу Футбол.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу