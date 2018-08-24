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Санжар: Олімпік погано тактично підготувався до матчу проти Шахтаря

22:25 758 Читать на русском
Санжар: Олімпік погано тактично підготувався до матчу проти Шахтаря
Роман Санжар / фото: ФК Олімпік

Наставник Олімпіка Роман Санжар прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Шахтаря (2:5), в рамках 6-го туру УПЛ.

"Не хочу говорити конкретно про футболістів. Наша команда погано підготувалася тактично. З точки зору психології зіграли не найкращим чином.

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Ми розмовляли з футболістами увесь тиждень, коли готувалися. Зрозуміло, що результат важливий. Мені було важливо вдало зіграти на тлі такого суперника. Хотів, щоб хлопці зіграли гідно і повірили в свої сили. Десь вони не впоралися, можливо, перекрутили себе.

Нову команду я ще не зробив. Хлопці розуміють, намагаються і хочуть давати результат. Футболісти приходять з різними навичками, треба прищеплювати колективну думку", – розповів Санжар в ефірі телеканалу Футбол.

Олімпік – Шахтар – 2:5 – відео голів та огляд матчу

Україна6 тур

Олімпік - Шахтар: П'ятниця 24 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
2 : 5
Шахтар
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Олімпік - Шахтар Олімпік Олімпік Роман Санжар Роман Санжар
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