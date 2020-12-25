Артем Мілевський знову гратиме в Україні

Екс-форвард збірної України 7 років грав за кордоном у складі низки команд, але тепер вирішив повернутися в УПЛ. 35-річний Артем Мілевський підписав контракт з Минаєм, хоча основним претендентом на нього донедавна вважався львівський Рух. Угода розрахована на 1,5 року, а ЗМІ оприлюднив зарплату колишнього нападника Динамо.

Мілевський розкрив мету повернення в чемпіонат України та не виключив, що Минай стане останнім клубом в його кар'єрі.

Україна

Георгій Цітаішвілі перебрався у Ворсклу. Динамо відпустило чемпіона світу в оренду до кінця поточного сезону. Вінгер не мав ігрової практики в першій частині сезону – лише 4 появи на полі в матчах УПЛ і жодної в ЛЧ.

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Світ

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