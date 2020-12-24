Парижани обіграли напередодні Страсбур 4:0, та це вже не мало жодного значення. Парадокс, але відразу після цієї тріумфальної гри тренеру вказали на двері. Про те, що ПСЖ розірвав контракт з Томасом Тухелем, стало відомо сьогодні, 24 грудня, стверджує Bild. Інформацію підтверджують головні французькі газети. Угода з німецьким фахівцем була розрахована до липня 2021 року, тож тепер доведеться мати справу з його адвокатами.

ПСЖ оперативно визначився з новим головним тренером – колишній капітан парижан та фіналіст ЛЧ має замінити Тухеля

За інформацією джерела, причиною таких дій стало рішення спортивного директора Леонардо. Він перебував у не найкращих стосунках з Тухелем і шукав приводу для відставки тренера, який нещодавно дав неоднозначне інтерв'ю про непрості умови роботи в паризькому клубі. ПСЖ у чемпіонаті Франції розташувався на 3 місці у турнірній таблиці Ліги 1, лише на один заліковий пункт відстаючи від лідера Ліона.

До слова, у Лізі чемпіонів ПСЖ фінішував першим у групі з МЮ, РБ Лейпциг та Башакшехіром. В 1/8 ЛЧ парижани зустрінуться з Барселоною.

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