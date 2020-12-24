Як відомо, голова правління Динамо Брест анонсував кадрову чистку клубу з нового сезону. Під неї потрапили й українці Олександр Нойок та Євген Хачеріді. Останній, до слова, є великою проблемою для Динамо, адже має одну з найбільших зарплат.

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За інформацією Динамо Киев Inside, одним із ймовірних варіантів продовження кар'єри Хачеріді є повернення в УПЛ. Щоправда, клуби, які готові прихистити коштовного оборонця, поки не називаються.

Нагадаємо, контракт Хачеріді із брестським Динамо розрахований до кінця 2021 року. Раніше клуб покинув Артем Мілевський у статусі вільного агента.

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