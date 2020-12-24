Хосе Луїс Чілаверт став кандидатом на посаду президента Парагваю, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Пишаюся тим, що я парагваєць. Чіла – президент-2023", – йдеться у гаслі 55-річного екс-воротаря.

Чілаверт більшу частину своєї кар'єри провів у аргентинському Велесі, також він захищав кольори національної команди Парагваю. Всесвітню славу колишній голкіпер здобув завдяки своїй результативності, незважаючи на амплуа воротаря, Чілаверт забив за кар'єру 62 голи.

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