Мілевський в Минаї: стала відома зарплата ветерана на Закарпатті
З'явилися детальні умови особистого контракту нападника Артема Мілевського з Минаєм. Досвідчений виконавець став першим зимовим новачком закарпатців.
Заробітня плата ветерана складе орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць, стверджує UA-Футбол.
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Також контрактом Мілевського з Минаєм передбачені преміальні. Раніше 35-річний форвард заявляв, що прагне завершити кар'єру в Україні, але не готовий грати за копійки. Угода вихованця Динамо з новачком УПЛ розрахована на 1,5 роки.
Нагадаємо, що сезон-2020 Артем Мілевський провів у складі брестського Динамо. У його активі 27 матчів і 6 голів у Вищій лізі Білорусі цьогоріч.
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