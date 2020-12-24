На цьому ж етапі сезону з "поганими" Аллегрі та Саррі туринський гранд мав 12 перемог, одну нічию та 11 перемог плюс 2 нічиї. Зараз з "добрим" Пірло Ювентус 6 матчів виграв, ще 6 зіграв унічию і зазнав однієї поразки. Очевидно, що все йде не так. Проблема не лише в тому, що просіла сама "Стара Синьйора". Попереду тепер ще й не одна команда, як було раніше (Інтер і Наполі виривалися в лідери, але по дистанції їх прибивали). Мінус 9 і 10 від міланських клубів – настільки "холодно" Юве в Італії не завершував календарний рік дуже давно. Вище завершили 2020-й Рома, Сассуоло та Наполі, тоді як Аталанта по дурості втратила нагоду зрівнятися за очками. Беневенто, Кротоне та Верона – за всієї поваги, з такими суперниками чемпіонська команда не має втрачати очки.

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2020 рік завершився великим подвійним BOOOOM. Не тільки дивовижною домашньою поразкою від Фіорентини (0:3) з 2 непризначеними у ворота "фіалок" пенальті та одним вилученням за другу жовту, а й зняттям 3 очок за "перемогу" над Наполі в кабінетах. Ювентус, в якого завжди все було аж надто ідеально з суддями, раптово отримує такий удар від Олімпійського комітету Італії! Менш ніж за 6 годин з рук вислизнули 6 очок, які не виводили в лідери, але покращували позицію для штурму першого місця. Щось, що неможливо було уявити раніше. Випадковість? Чи король втратив пильність, розслабившись на лаврах, а-ля правитель Семи Королівств Роберто Баратеон з Гри престолів?

Фіорентина 2 місяці не перемагала в Серії А, застрягла на межі зони вильоту, і тут такий результат. Звісно, що 0:3 – це забагато, але з допомогою контроверсійного суддівства туринці зазнали неабиякого сорому. Федерація моментально взялася дискваліфікувати рефері Ла Пенну за "надто очевидні помилки", як пишуть в італійських газетах, але кому це вже допоможе? Поразка 0:3 від флорентійців, що завжди ненавиділи туринців, це ще й історичний ляпас, якого не траплялося в Турині 12 років. А пропустити 3 на своєму новенькому стадіоні – такого нахабства не дозволяли ще нікому. Пірло міг похвалитися хоча б тим, що разом з тренером Мілана був єдиним наставником, який ішов без поразок у топ-чемпіонатах цього сезону, а тепер втратив і цей козир.

Ювентус перебуває на межі нервового зриву. Цілих 6 червоних за 19 матчів сезону – це більше, ніж за весь минулий. Такого з ними не трапляється десятиліттями. Жодна команда в 5 найсильніших лігах не отримувала більше червоних карток за цей турнірний проміжок! Юве просто неможливо впізнати. Утім, Роналду має рацію, коли каже, що не може бути жодних відмазок навіть з таким місцями суперечливим суддівством. Пірло продовжує вчитися, однак чи не занадто багато помилок і втрат припускається його команда. На 11 очок гірший результат, ніж було при Саррі. Всі ці історії, коли Кріштіану рветься у бій на матч ЛЧ з Динамо, який нічого глобально не вирішує, а в чемпіонаті просить відпочинок, після чого туринці на рівному місці дарують очки борцям за виживання...

За 10 років правління Андреа Аньєллі лише двічі Ювентус видавав гірший старт, ніж з Пірло. З Луїджі Дельнері на самому початку та з Аллегрі у 2015 році. В першому випадку був більш ніж сумний фініш (7 місце), а ось Массіміліано вдалося здійснити вражаючий спурт і вирвати золото, хоча тоді суперники були не такі ефективні, як зараз. Тому, якщо не виграти виїзні матчі з Міланом та Інтером у січні, ситуацію можна вже не врятувати. Дивовижна для Італії річ: абсолютним лідером зараз є наймолодша команда топ-5 чемпіонатів Європи. Середній вік гравців "россонері" 24 роки і 241 день, і це ще з врахуванням 39-річного Ібрагімовіча у складі! Жарт, що у Швеції Златан має двох синів, а в Мілані – 25, насправді не такий вже і жарт.

Саме ця недосвідченість, а також давня здатність Юве воскресати, коли його починають ховати, не дають до кінця повірити в те, що вічний Король Серії А впаде саме зараз. Однак Пірло і його футболісти роблять для цього все можливе. Втрата золота, зрештою, не стане якоюсь трагедією, адже Ліга чемпіонів значно важливіша як для лідера колективу Роналду, так і для власників клубу. А ось те, що туринці можуть так і залишитися за межами топ-4, лякає по-справжньому. Мілан, Інтер і Рома, схоже готові зробити якісний стрибок. Наполі лякає нестабільністю, Сассуоло важко сприймати серйозно, тож по суті реальним конкурентом Ювентуса може у вирішальній частині сезону стати Аталанта.

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Якщо Маліновський набере ідеальну форму і зможе стати новим лідером після відходу Папу Гомеса, це буде дуже цікава битва. Аталанта багато очок втратила через важкий календар з матчами ЛЧ, конфлікт капітана і головного тренера, але і так не відпустила конкурентів задалеко. Ювентус не звик жити без прихильності суддів. Вибухова реакція босів Недведа і Паратічі в останніх турах стала символом усвідомлення, наскільки ж все навколо похмуро, коли в тебе не йде, а тут ще й чисті пенальті не призначають.

Та насправді самі туринці найбільше завинили в нинішній ситуації. В ігровому, ментальному і тренерському плані вони виглядають так, як нинішній лідер Мілан всі останні роки. Юве зараз – дивна команда, яку не зупиниш, коли дати розігнатися по ходу гри, але реально покусати в затяжних клінчах. Пірло киває на склад, мовляв, у нього замало людей з харизмою і великою особистістю (що тоді казати конкурентам?), але й сам не додає впевненості в його тренерському таланті початківця, а той же Саррі з цими хлопцями витискав значно більше. Постійно тримати на лаві запасних такий актив, як Дибала, а замість нього випускати Бернардескі? Пауло хоче забагато грошей, а ми половину бюджету вже вклали в Роналду, тож давайте просто збільшувати залежність від Кріштіану!

Португалець залишається великим чемпіоном, але попередня ЛЧ показала, що він уже не всемогутній. Битва з Аталантою нагадала, що пенальті від легенди Реала – також не завжди вирок. КР7 став найкращим бомбардиром 2020 року (33 голи), якщо брати до уваги лише виступи в топ-чемпіонатах, однак залишився без особливих трофеїв – як індивідуальних, так і клубних. Якщо в Ювентуса знову не вийде, а цього разу втратять ще й Скудетто, страшно подумати, що станеться тоді. Хоча завжди можна просто образитися на Серію А і пришвидшити створення європейської Суперліги, яка не висуватиме жодних додаткових умов...

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