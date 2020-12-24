Для багатьох може бути загадкою, чому Дженнаро Гаттузо обожнюють уболівальники, а партнери та навіть суперники безмежно поважають. Правда, останні ще й трохи побоювалися. У тому легендарному Мілані Ріно не був найобдарованішим, найтехнічнішим чи найсильнішим. Він і сам це розумів. Чого варта його відповідь на пошук спільних рис із Пірло. "Не кажіть дурниць. Не порівнюйте нутеллу з лайном. Коли я бачив, як він грає, то замислювався про зміну професії", – випалив Гаттузо.

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У цьому весь він – сталевий характер, потужна харизма та абсолютна безстрашність. Ви ж знаєте, що під час ігрової кар'єри він отримав прізвисько "Хоробре серце"? Ріно виходив на стадіон битися. Лише найзавзятіші або бовдури не ховали ноги, коли Гаттузо летів у підкаті. Те ж саме і в житті. Нічого не діставалося легко.

Дженнаро у 18 років не побоявся поїхати у далеку Шотландію, де за один сезон зумів заслужити любов уболівальників місцевого Рейнджерс. Потім у його кар'єрі була Салернітана, яка вилетіла в Серію Б, і лише після цього Мілан. За 13 років з "россонері" Гаттузо виграв буквально все. Останній сезон на Сан-Сіро був затьмарений не лише прощанням з рідним клубом, а й проблемами зі здоров'ям. Лікарі навіть не відразу змогли виявити, що ж саме сталося.

Гаттузо вже 8 років бореться з хворобою

Останні кілька матчів Наполі Гаттузо провів зі спеціальною пов'язкою на оці. Це через загострення давньої хвороби, яке почалося прямо посеред поєдинку Ліги Європи проти Реала Сосьєдад. Ріно навіть не зміг прийти на прес-конференцію після гри. Вперше це трапилося ще під час кар'єри футболіста.

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Ось що про це говорить сам Гаттузо: "Мені було 34 роки, в кінці моєї кар'єри в матчі Мілан – Лаціо у якийсь момент я побачив на полі шість Ібрагімовічів та шість Нест. Ще 30 хвилин я грав, бачачи одним оком. Коли я збив Несту, думаючи, що він суперник, я зрозумів, що не можу продовжувати, і попросив зміну".

Але й це не було першою ознакою. Ріно зізнавався, що мав подібні проблеми протягом усієї кар'єри. Під час серйозних навантажень або перед важливими матчами у нього міг зникати зір. Відразу після тієї гри з Лаціо (9 вересня 2011 року) Гаттузо розпочав лікування, яке тривало аж до березня 2012-го. Ситуація ускладнювалася тим, що ніяк не вдавалося поставити точний діагноз. Головною ознакою залишалася диплопія. Стан, коли зображення двоїться. Медикам знадобилося чимало часу, щоб знайти першопричину.

"Лікарі довго не знали, що це таке. Я чув різні версії – від раку до м'язової дистрофії. І тільки через рік після виявлення хвороби вони поставили точний діагноз – міастенія. Правда в тому, що іноді я нічого не бачив правим оком. Якось під час матчу я пішов у жорсткий підкат. Виявилося, я зрубав свого", – зізнавався Гаттузо.

Міастенія – що це таке і наскільки серйозно?

Це ауто-імунне захворювання, яке клінічно проявляється у вигляді слабкості та патологічній м’язовій стомлюваності. Щорічна захворюваність міастенією становить близько 0,4 на 100 тисяч населення. Поширеність коливається в межах 10–24 осіби на 100 тисяч. Хвороба здебільшого вражає жінок – співвідношення 3:1. Захворювання виявляють переважно (60%) у віці від 15 до 40 років. Середній вік у жінок – 26 років, у чоловіків – 31 рік. В інших вікових групах (молодші 15 років та старші 40 років) хвороба спостерігається приблизно з однаковою частотою – 20%.

Якщо простіше, то міастенія – це стан, при якому м'язи швидко слабшають і втомлюються. Остаточного лікування цієї проблеми немає, але правильне лікування допомагає зменшити прояви симптомів. Причин може бути багато. Зазвичай проблема початку хвороби – це порушення правильної взаємодії між нервами та м'язами. Очна міастенія обмежена м'язами очей і повік. Існує два типових симптоми міастенії очей: диплопія (або двоїння в очах) і птоз (патологічне низьке положення верхньої повіки щодо до очного яблука).

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У окремих випадках захворювання також може впливати на інші м'язи голови, викликаючи труднощі при розмові, жуванні та ковтанні. Також можливе ураження дихальних м'язів. Міастенія також може бути фатальною, якщо її не діагностувати й не лікувати належним чином. Прогрес науки дозволив досягти значних успіхів у боротьбі з хворобою, від якої до 1960 року помирала одна третина пацієнтів. Сьогодні смертність майже зникла, міастенію можна лікувати, а симптоми можна пережити.

Очевидно, що Гаттузо знає про свою хворобу в деталях і закликає не панікувати: "У мене міастенія вже 10 років. Це вже втретє вона так сильно загострилася, але вона мине, і моє око повернеться в норму. Я знаю, що дехто вже припускає, що мені жити залишилося місяць, але можу вас запевнити, все в порядку".

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Ще після згаданого вище матчу з Реалом Сосьєдад преса почала розпитувати про проблему. Тоді на прес-конференцію прийшов асистент Луїджі Річчіо і попросив про розуміння: "У Дженнаро проблеми з очима. Він лікується вже роками. Проявіть повагу, давайте не будемо говорити про це". Однак сам Гаттузо не робить з цього таємниці. Навпаки, Ріно бачить спосіб підтримати тих, у кого теж подібні негаразди. По завершенні поєдинку з Торіно наставник Наполі все розклав по поличках.

"Зізнаюся, я теж не був собою останні 12 днів. Я хотів звернутися до дітей, які дивляться в дзеркало і бачать там щось таке, що їм не подобається. Не хвилюйтесь. Життя прекрасне, його варто прожити. Я впораюся з проблемою і буду ще гарнішим, ніж раніше

Хлопці теж злякалися, побачивши мене таким, я знаю це, але я живий. Річ не тільки в тому, що це має поганий вигляд, цей стан змушує вас відчувати себе по-справжньому виснаженим, до того ж коли у вас двоїться в очах 24 години на добу, це справді змучує.

Знаю, що мої гравці переживали, бачачи мене таким, навіть якщо я приховував це в останні кілька днів. Я так сильно боровся з самим собою: бачити подвійне зображення протягом усієї доби непросто. Лише такий божевільний, як я, може вистояти. Мені прикро бачити, як люди хвилюються, бо я виглядаю ось так... Але це потрібно приймати, тому що в житті є набагато гірші речі. Мені пощастило робити в житті те, що мені подобається", – заявив Гаттузо.

Легкий шлях – не вихід

Причини появи міастенії до кінця невідомі. Від неї не можна повністю вилікуватися, але є період ремісії. Це невизначений проміжок часу, коли людина знову може почуватися здоровою. Хтось у змозі досягти цього ледь не на початку лікування, а комусь доводиться докладати зусиль. Але можливості убезпечити себе від загострень практично немає. Звісно, існує низка рекомендацій. Так, хворим не можна перегріватися на сонці, засмагати. Краще не відвідувати сауни і лазні. Протипоказані надмірні фізичні навантаження і вправи. Потрібно уникати стресів, емоційних потрясінь, застуд. Ну і очевидне – вести здоровий спосіб життя: без алкоголю, тютюну та наркотиків.

З останнім у Гаттузо не має виникнути проблем, а от щодо решти – великі сумніви. Щоб повністю слідувати вимогам, Ріно довелося б щонайменше тимчасово зупинити тренерську діяльність. Ви може це уявити, якщо він навіть у період загострення постійно з командою на матчах і тренуваннях? Проте, важливіше, що цього сам не може уявити наставник Наполі. Тим більше, коли у команди проблеми з результатами. "Тільки такий божевільний, як я, міг би продовжувати. Однак це моє життя. Коли я, врешті-решт, помру, я хочу бути там, де я жив – на футбольному полі", – говорить Гаттузо.

Прикро, що все це відбувається, коли Дженнаро нарешті здобув визнання як тренер. Його більше не сприймають виключно як харизматичного мотиватора. Хвалять за тактичну гнучкість та управлінські якості. Зараз Наполі – цілковито його команда. Саме в цей момент життя підкинуло Гаттузо чергове випробування. Він з ним впорається. Це точно. А завдяки своїй публічності допоможе стати сильнішими тим, у кого подібні проблеми. Інакше бути просто не може. Адже йдеться про Ріно "Хоробре серце" Гаттузо. Для нього не існує речей, які можуть змусити прийняти капітуляцію.

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