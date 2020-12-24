Форвард офіційно представлений у статусі гравця Миная, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. Минай – дуже хороша команда, і я дякую за таку можливість клубу. Я передивився останні матчі Миная, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і розраховую принести користь команді", – наводить слова Мілевського прес-служба Миная.

Нагадаємо, досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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