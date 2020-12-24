"Дуже радий повернутися до УПЛ через стільки років. Сєля повернувся, я повернувся. Сєля повернувся забивати з пенальті та оновити рекорд. А я повернувся, щоб знайти мотивацію у тому плані, щоб допомогти Минаю, клубу, який достатньо швидко розвивається. Допомогти амбітному тренеру Васі Кобіну та пригадати, як це забивати голи, віддавати передачі в Україні.

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Ми провели з Василем Васильовичем буквально два дні. Багато розмовляли. Він розповідав про Луческу, я розповідав про Динамо-Брест. Він сказав, що майже все дивився. У нього багато цікавих ідей, сучасних. Ми говорили про його бачення схеми – в три оборонці, 4-4-2. Буде ще час після відпустки на зборах обговорити це все. Ми з ним легко знайдемо спільну мову. Можливо, я щось підкажу. Але все, звичайно, робитиме він. Кожен повинен виконувати вимоги тренера.

Ми будемо спільно працювати, канал "Міля" вже достатньо популярний, будемо допомагати Минаю як новачку в цій справі. Із задоволенням будемо вигадувати спільний контент", – заявив ветеран у коментарі SportArenaTV.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм на 1,5 роки. Першого зимового новачка закарпатців раніше сватали до Руха.

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