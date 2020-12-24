Як відомо, контракт Віктора Коваленка з Шахтарем завершується влітку 2021 року. Півзахисник "гірників" має кілька пропозицій від інших клубів – зокрема, повідомлялося про інтерес з Італії та Португалії.

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24-річний хавбек збірної України точно не залишиться в Шахтарі. Це пов'язано з тим, що Коваленко на прохання Джан П'єро Гасперіні вже підписав попередній контракт з Аталантою. Бенфіка, яка теж цікавилася українцем, звернулася занадто пізно – хавбек вже має домовленість з бергамасками. Про це повідомив португальський журналіст Бруну Андраде у Twitter.

Більше того, італійські ЗМІ стверджують, що Коваленко може приєднатися до Аталанти вже у січні. Італійський клуб сподівається на врегулювання трансферу з Шахтарем, позаяк розраховує на українського хавбека в дуелі проти Реала в рамках 1/8 ЛЧ, інформує Metropolitan magazine з посиланням на Il Corriere di Bergamo.

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