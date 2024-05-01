Бельгійський воротар порвав хрестоподібну зв'язку лівого коліна на тренуванні мадридців в серпні 2023 року. У березні гравець переніс операцію на правому коліні.

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Тібо Куртуа повернувся до складу Реала і потрапив до заявки команди на перший півфінал Ліги чемпіонів проти Баварії. Попри те, що голкіпер зможе ще набрати форму до старту Євро-2024, Доменіко Тедеско не буде його викликати.

"З цього питання (виклику Куртуа) вже все сказано. Я не хочу грати в пінг-понг. Ми зосереджуємося на гравцях, які перебувають у хорошій формі", – цитує Тедеско AS.

Нагадаємо, що Євро-2024 стартує 14 червня. На груповому етапі Бельгія зіграє з Румунією, Словаччиною, а також зі збірною України. Команда Реброва зустрінеться з підопічними Тедеско у третьому турі.

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