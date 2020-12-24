Динамо офіційно оголосило про перехід Цітаішвілі до Ворскли
13:20 - Читать на русском
Вінгер Георгій Цітаішвілі продовжить сезон 2020/21 у складі полтавського клубу.
Чемпіон світу-2019 виступатиме у складі Ворскли з 1 січня по 31 травня 2021 року, інформує офіційний сайт Динамо.
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Відзначимо, що Цітаішвілі став першим зимовим новачком полтавців. У складі Динамо Георгій провів 4 матчі у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.
До слова, Ворскла є одним із лідерів чемпіонату України під керівництвом Юрія Максимова, посідаючи 5 місце із 20 очками в активі.
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