Чемпіон світу-2019 виступатиме у складі Ворскли з 1 січня по 31 травня 2021 року, інформує офіційний сайт Динамо.

Мілевський став першим зимовим новачком Миная

Відзначимо, що Цітаішвілі став першим зимовим новачком полтавців. У складі Динамо Георгій провів 4 матчі у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

До слова, Ворскла є одним із лідерів чемпіонату України під керівництвом Юрія Максимова, посідаючи 5 місце із 20 очками в активі.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі