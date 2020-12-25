Артем Милевский снова будет играть в Украине

Экс-форвард сборной Украины 7 лет играл за границей в составе ряда команд, но теперь решил вернуться в УПЛ. 35-летний Артем Милевский подписал контракт с Минаем, хотя основным претендентом на него до недавнего времени считался львовский Рух. Соглашение рассчитано на 1,5 года, а СМИ обнародовало зарплату бывшего нападающего Динамо.

Милевский раскрыл цель возвращения в чемпионат Украины и не исключил, что Минай станет последним клубом в его карьере.

Украина

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