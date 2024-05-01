Найкращим тренером 26-го туру визнано наставника Динамо Олександра Шовковського, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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49-річний фахівець набрав 53% голосів вболівальників у Instagram та 54% у Google Form. Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Владислав Ванат (57% голосів у Instagram та 51,5% у Google Form).

Нагадаємо, "біло-сині" здобули вольову перемогу над СК Дніпро-1 – Ванат врятував три очки для киян голом на останній хвилині.

До слова, Динамо після 26-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на другій сходинці – від Шахтаря команда Шовковського відстає на 4 очки.

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