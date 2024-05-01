"Коли я спостерігаю за грою Стерлінга, він не схожий на гравця, який повернеться до рівня, на якому він був у Ліверпулі та Манчестер Сіті. Це його другий сезон у клубі, і він нічого не показав. Для хлопця, який так багато виграв у своїй кар'єрі, він повинен робити набагато більше для Челсі.

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Обставини щодо поганих виступів Мудрика трохи інші. Ми не знаємо, як на нього вплинула війна в Україні. Ми не знаємо, що з ним відбувається – йому, мабуть, дуже важко. Схоже, він не отримує задоволення від своєї гри або часу, проведеного у Челсі. Прикро, тому що всі думали, що цього року він продемонструє свій потенціал. Я теж вважав, що цього сезону він буде іншим гравцем.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Мені важко казати, чому Мудрик виглядає так, ніби він не має впевненості чи задоволення від свого футболу. Я не знаю, чи піде йому на користь зміна обстановки. Ми не знаємо, чи змінить новий клуб його долю на полі.

Ми не знаємо, що відбувається в його особистому житті. Ситуація з війною дуже важка – його сім'я досі може бути в Україні. Лише гравці, які перебувають навколо нього, хлопці, які живуть з ним кожен день, знатимуть відповідь", – цитує Галласа Metro.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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