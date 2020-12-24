Керівництво парижан вирішило попрощатися з Томасом Тухелем, вже маючи заміну для німецького фахівця. Новим керманичем ПСЖ стане Маурісіо Почеттіно, стверджує журналіст Мохамед Бохафсі.

ПСЖ звільнив Тухеля, – Bild

За його інформацією, про своє звільнення Тухель дізнався ще ввечері 23 грудня. Наразі адвокати клубу узгоджують остаточні деталі відставки. Що стосується Почеттіно, то він завжди хотів працювати у ПСЖ, за який виступав у статусі футболіста і навіть був капітаном.

Додамо, що аргентинець перебуває без роботи після свого звільнення із лондонського Тоттенхема понад рік тому. Зі "шпорами" Почеттіно діставався до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Тухель також виводив ПСЖ у фінал ЛЧ, але в нинішньому сезоні справи команди не найкращі. У чемпіонаті Франції парижани розташувались третіми у турнірній таблиці Ліги 1, лише на один заліковий пункт відстаючи від лідера Ліона. У Лізі чемпіонів ПСЖ з великими проблемами фінішував першим у групі з МЮ, РБ Лейпциг та Башакшехіром. В 1/8 ЛЧ парижани зустрінуться з Барселоною.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею