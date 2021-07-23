Ліга конференцій

Полтавська Ворскла втратила перемогу над КуПС за секунду до фінального свистка – відео голів та огляд матчу 2-го раунду кваліфікації.

Солігорський Шахтар Григорчука зганьбився вдома, Астана і Рига оформили впевнені перемоги, сенсація в Юрмалі.

Олімпіада-2020

"Терор і кримінал": Іспанію зупинили стусанами – ЗМІ кричать про порушення олімпійських принципів, драма зірки Реала. Тим часом Мексика красиво рознесла Францію на Олімпіаді та наблизила третій кошмар збірних "Ле бльо" за літо.

Крім того, Бразилія розбила Німеччину на Олімпіаді, а потім ледь не віддала перемогу. Хавбек Такефуса Кубо ефектним голом приніс Японії перемогу, сенсаційне фіаско Аргентини в першому турі Ігор.

Інші топ-події

Чернігівська Десна оголосила про перехід п'ятого новачка у міжсезоння. Натомість Маріуполь підсилився форвардом Шахтаря В'юнником.

Іспанська Барселона презентувала Депая – форвард похизувався технікою перед камерами, а Жоан Лапорта заспокоїв фанів щодо контракту Мессі.