Лига конференций

Полтавская Ворскла упустила победу над КуПС за секунду до финального свистка – видео голов и обзор матча 2-го раунда квалификации.

Солигорский Шахтер Григорчука опозорился дома, Астана и Рига оформили уверенные победы, сенсация в Юрмале.

Олимпиада-2020

"Террор и криминал": Испанию остановили пинками – СМИ кричат ​​о нарушении олимпийских принципов, драма звезды Реала. Тем временем Мексика красиво разнесла Францию ​​на Олимпиаде и приблизила третий кошмар сборных "Ле блё" за лето.

Кроме того, Бразилия разбила Германию на Олимпиаде, а потом едва не отдала победу. Хавбек Такефуса Кубо эффектным голом принес Японии победу, сенсационное фиаско Аргентины в первом туре Игр.

Другие топ-события

Черниговская Десна объявила о переходе пятого новичка в межсезонье. В свою очередь Мариуполь усилился форвардом Шахтера Вьюнныком.

Испанская Барселона представила Депая – форвард похвастался техникой перед камерами, а Жоан Лапорта успокоил фанатов относительно контракта Месси.