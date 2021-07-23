Главные новости футбола 22 июля: Ворскла ничьей начала новый турнир УЕФА, феерический старт Олимпиады
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 июля.
Лига конференций
Полтавская Ворскла упустила победу над КуПС за секунду до финального свистка – видео голов и обзор матча 2-го раунда квалификации.
Солигорский Шахтер Григорчука опозорился дома, Астана и Рига оформили уверенные победы, сенсация в Юрмале.
Олимпиада-2020
"Террор и криминал": Испанию остановили пинками – СМИ кричат о нарушении олимпийских принципов, драма звезды Реала. Тем временем Мексика красиво разнесла Францию на Олимпиаде и приблизила третий кошмар сборных "Ле блё" за лето.
Кроме того, Бразилия разбила Германию на Олимпиаде, а потом едва не отдала победу. Хавбек Такефуса Кубо эффектным голом принес Японии победу, сенсационное фиаско Аргентины в первом туре Игр.
Другие топ-события
Черниговская Десна объявила о переходе пятого новичка в межсезонье. В свою очередь Мариуполь усилился форвардом Шахтера Вьюнныком.
Испанская Барселона представила Депая – форвард похвастался техникой перед камерами, а Жоан Лапорта успокоил фанатов относительно контракта Месси.