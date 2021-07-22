Форвард Шахтаря Богдан В'юнник продовжить виступи у Маріуполі, повідомляє офіційний сайт азовців.

Маріуполь традиційно підсилився представниками Шахтаря

19-річний гравець перейшов у команду Остапа Маркевича на правах оренди. Термін угоди розрахований на один сезон. Виступати у Маріуполі він буде під номером 21.

Нагадаємо, В'юнник – вихованець Шахтаря. За головну команду дебютував 30 жовтня 2020 року у матчі проти Маріуполя. Загалом провів за основу "гірників" 5 матчів в УПЛ і 1 – у Лізі чемпіонів (проти Реала).

Його контракт з Шахтарем чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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