Каталонський колектив довго відтягував з презентацією Мемфіса Депая, але 22 липня вона нарешті відбулась.

27-річний нападник був офіційно представлений у статусі гравці "блаугранас", інформує прес-служба клубу.

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У заході брав участь президент Жоан Лапорта, який особисто презентував Мемфіса. Після усіх урочистостей Депай одягнув нову футболку Барселони та похизувався технікою перед камерами преси.

Нагадаємо, останнім клубом нідерландця був Ліон, кольори якого він захищав з 2017-го, а у минулому сезоні Ліги 1 провів 37 матчів (20 м'ячів та 12 асистів). До каталонців Мемфіс Депай приєднався на правах вільного агента.

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