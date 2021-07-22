Олімпійські Ігри, 1 тур

Нова Зеландія – Південна Корея – 1:0

Гол: Вуд, 72

Кот-д'Івуар – Саудівська Аравія – 2:1

Голи: Аль-Амрі, 39, Кессьє, 66 – Аль-Давсарі, 44

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Нова Зеландія терпіла весь матч з Південною Кореєю. Азійці домінували, створили більше нагод і мали йти на перерву з перевагою в рахунку. Однак All Whites дивом вистояли, а в другому таймі зробили один результативний укол. Форвард Бернлі Кріс Вуд добив м'яч у сітку після рикошету. Арбітри зафіксували офсайд, але VAR зарахував гол.

Південна Корея сенсаційно програла і поставила під сумнів вихід з групи B (Нова Зеландія, Румунія і Гондурас), в якій вважалася фаворитом. Натомість для Нової Зеландії ця перемога стала першою у фінальних частинах серйозних міжнародних турнірів.

Кот-д'Івуар не розчарував своїх прихильників і переграв Саудівську Аравію. Вистрелили головні зірки. Спершу Градель посприяв автоголу аравійців, а по перерві вінгер МЮ Діалло та лідер Мілана Кессьє створили друге взяття воріт. Франк забив свій гол у відповідь на гарматний постріл Аль-Давсарі, який дозволив Саудівській Аравії тимчасово зрівняти рахунок.

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