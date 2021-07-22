Збірна Іспанії (U-23) не зуміла обіграти скромний Єгипет у стартовому матчі Олімпійських ігор в Токіо – 0:0.

Олімпіада-2021

Група C

Єгипет – Іспанія – 0:0

Іспанці привезли у Токіо екстраординарну команду. З таким підбором гравців можна було б претендувати на медалі Євро. Головний тренер "Червоної Фурії" (U-23) Луїс де ла Фуенте випустив у старті відразу 6 виконавців, які нещодавно пробивалися до півфіналу континентальної першості. Це голкіпер Унаї Сімон, центрбеки Пау Торрес і Ерік Гарсія, півзахисники Педрі та Дані Ольмо, а також форвард Сосьєдада Мікель Оярсабаль.

Доповнили зірковий склад піренейців вічно молоді та перспективні футболісти мадридського Реала – Марко Асенсіо з Дані Себальйосом. Титулований де ла Фуенте залишився вірним схемі з 4-ма оборонцями. Зліва вийшов 21-річний кантерано Барси Хуан Міранда, а на протилежному фланзі – універсальний каталонець Оскар Мінгеса. Головний коваль європейського золота "Рохіти" з 2019-го – Себальйос – розганяв атаки з глибини, а невтомний Педрі (65 матчів перед Олімпіадою) традиційно балансував між лініями.

Іспанія, яка востаннє вигравала Олімпіаду на домашніх Іграх у Барселоні (1992), прогнозовано заволоділа ініціативою з перших хвилин і майже не віддавала африканцям м'яча. Та у фінальній третині були проблеми, передусім з останньою передачею. Довести справу до удару вдалося лише на 19-й хвилині, коли триходівка Себальйос-Менігеса-Асенсіо завершилася заблокованим пострілом балеарця метрів з 12-ти.

В середині першого тайму де ла Фуенте довелося провести вимушену заміну. Мінгеса у боротьбі з суперником пошкодив задню поверхню стегна і не зумів продовжити гру. Замість вихованця Барси з'явився кантерано Мадрида Хесус Вальєхо, який виступав на позиції правого фулбека ще 6 років тому, у Сарагосі.

Себальйос, втомившись від стерильного контролю, взяв гру на себе та потужного приклався з лінії штрафного – Єгипет врятувала стійка! Найкращий момент у іспанців трапився через півгодини гри. Команда Шавкі Гаріеба захищалася дуже організовано, не гребуючи дрібним фолом.

У "Червоної Фурії" випадали Оярсабаль і Асенсіо – 0 обіграшів чи інших гострих дій за стартові 45 хвилин. Найбільше розчаровував вінгер Реала, якому іспанська преса пророкувала блискучий турнір. "Марко має нарешті прокинутися" – йшлося у прев'ю олімпійського турніру на Марці. Проте Асенсіо не прокидався...

Єгиптяни переходять на відверті грубощі. Перед свистком на перерву Іспанія втратила ще й Себальйоса, якому ледь не зламали ногу. Тахер брутально заїхав по щиколотці 24-річного хавбека.

Після перегляду відеоповтору палестинський рефері вирішив, що цей епізод не тягне на червону. Численні протести іспанської делегації виявилися даремними – лише попередження. 0:0 – підсумок сумної першої половини. Іспанці частіше володіли м'ячем (61% на 39%) і більше пробивали (3-2), проте без особливих дивідендів.

Після перерви картина майже не змінилась. Меріно висунувся трохи вперед, а памплонець Хон Монкайола, який замінив травмованого Себальйоса, розташувався нижче. Єгипет оборонявся низьким блоком, миттєво накриваючи технічних іспанців – Педрі чи Ольмо.

Юній зірочці Барси сильно дісталося на 55-й, у цій же атаці капітан "фараонів" брутально повівся з Оярсаблем. Поки капітан Сосьєдада корчився від болю, суперник буцнув його шипами по спині, мовляв, вставай, хлопче, це ж чоловіча гра.

Жорсткий футбол у виконанні єгиптян змусив "Рохіту" діяти обережніше. Іспанці намагалися уникати небезпечних зіткнень, атакували повільно і боязко. Де ла Фунте, звісно, це не подобалося, звідси ж потрійна заміна на 63-й – замість Меріно, Асенсіо та Оярсабаля вийшли потужніші фізично Солер, Оскар Хіль і Рафа Мір.

Єгипет продовжував гнути свою лінію, будь-який швидкий випад "Фурії" миттєво присікався фолом. Хегазі ціною жовтої зупиняв Міра практично на лінії штрафного. Сам же Рафа невдало пробив у стінку.

Іспанія повністю провалює другий тайм. Жодного удару в рамку станом на 88 хвилину, низькі швидкості, мінімум креативу. Цитуючи класика: без смаку, без мистецтва. Активний Мір міг вирвати перемогу в кінці основного часу, але безхитрісно замкнув навісну передачу від Міранди – прямісінько по центру.

Вальєхо теж змарнував розкішну нагоду за кілька секунд до фінального свистка. Зрештою, нічийний результат виглядає справедливо. Єгипет, попри місцями жорстоку гру, заслужив на здобуте очко. Іспанії потрібно серйозно додавати, аби виправдати реноме фаворита у наступних матчах.

Терор і кримінал в іспанській пресі

Де ла Фуенте втратив відразу двох ключових гравців – Мінгесу та Себальйоса. Єгипет грав жорстко, а подекуди – брудно. Мадридські ЗМІ вважають, що суперник зіркової "Рохіти" порушив олімпійські принципи задля необхідного результату.

"Єгиптяни нав'язали "Фурії" свою гру: стусани. Залякування нашої команди фолами, що загрожують здоров'ю футболістів, перетворилося у неприємну звичку. Очевидно, їм забули показати посібник з цінностей, які передають олімпійський дух.

Те, що ми побачили на стадіоні в Саппоро, було невиправдано жорстоким. Єгипет запропонував багатий репертуар: грубощі, навмисні копняки, удари в різні частини тіла. Досі незрозуміло, як Мохамед уникнув вилучення після кримінального фолу на Себальйосі. Футбол – несправедливий, адже Дані місяць наполегливо готувався і був найкращим у складі збірної Іспанії до перерви", – обурюється AS.

Натомість Marca порівнює "шаолінський футбол" єгиптян з терором: "Іспанія стартувала не найкращим чином. Підопічні де ла Фуенте стали заручниками жорстокості Єгипету. Мінгеса і Себальйос були змушені достроково завершити гру через травми.

Гравець Барселони так і не зумів оговтатися від грубого підкату на 6-й хвилині. Натомість Себальйос покинув поле, отримавши страшний удар по щиколотці. Арбітр після нетривалих консультацій з VAR витягнув лише жовту. Більше боротьби, ніж футболу".

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