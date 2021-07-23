Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, перші матчі

Астана – Аріс – 2:0

Голи: Томасов, 25, 71

Вилучення: Шимуновіч, 76 (Астана, друга жовта картка)

РФШ – Академія Пушкаша – 3:0

Голи: Лемаїч, 8, 25 (пенальті), Фрізенбіхлер, 18

Вікторія Пльзень – Динамо-Брест – 2:1

Голи: Шульц, 22, Каша, 33 – Шестюк, 79

Динамо Батумі – БАТЕ – 0:1

Гол: Сігневич, 83

Рига – Шкендія – 2:0

Голи: Веслі, 13, Вакулко, 52

Стяуа – Шахтар Караганда – 1:0

Гол: Кордя, 38

Шахтар Солігорськ – Мола – 1:2

Голи: Стасевіч, 67 – Омосаня, 19, Мустафіч, 44

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

За рівної гри з Арісом Астана зуміла здобути впевнену перемогу. Астана забила по м'ячу в кожному з таймів. Героєм "жовто-синіх" став Марін Томасов. Хорватський ветеран відкрив рахунок на 25-й хвилині. А на 71-й подвоїв перевагу казахського гранду та забезпечив собі й партнерам по команді подорож до Греції у хорошому гуморі.

У Юрмалі латвійський РФШ шокував міцного угорського середняка. Академія Пушкаша без Артема Фаворова (просидів увесь матч у запасі) несподівано пропустила тричі в стартові 25 хвилин зусиллями серба Лемаїча (дубль) і австрійця Фрізенбіхлера. Оговтатися від шоку "спудеї" так і не змогли, поставивши під сумнів подальшу участь у турнірі.

Не змогло зачепитися за позитивний результат на виїзді й брестське Динамо. У старті "біло-синіх" вийшли українці Шаповал і Біленький, але підстави радіти отримали фанати суперника. Вікторія Пльзень до 33-ї хвилини вже забезпечила впевнену перевагу завдяки голам Шульца і Каші. Білоруси у відповідь забили лише раз – під завісу матчу забив юний Шестюк, який замінив Шаповала.

Зате тріумфував інший представник "Блакитноокої" – БАТЕ. Борисовці переграли "динамівців" Батумі за кількістю моментів, але м'яч вперто не йшов у ворота. Лише на 83-й Микола Сігневич зумів скористатися своїм шансом і приніс БАТЕ важливу виїзну перемогу. За господарів увесь матч відіграв екс-одесит Азацький, у складі гостей на 72-й хвилині вийшов вихованець Металурга З Юсов.

Ще один латвійський успіх трапився у Ризі. Однойменний клуб без зайвих проблем розібрався зі Шкендією. У колі героїв опинився і екс-хавбек Дніпра Юрій Вакулко. Українець забив другий м'яч на старті другої половини. А в першому таймі забив бразилець Веслі. Обом голеадорам асистував фін Мікаель Сойсало.

Стяуа у домашньому поєдинку раунду повністю контролювала хід гри. Проте, "армійці" зуміли засмутити гостей із Караганди лише раз. Єдиний гол під завісу першої половини провів Андрей Кордя. Натомість солігорський Шахтар узагалі примудрився програти вдома. Підопічні Романа Григорчука ще до перерви проґавили два випади Фоли. За люксембуржців забили Омосаня і Мустафіч. По перерві "гірники" перехопили ініціативу, та зуміли лише скоротити відрив зусиллями Стасевіча.

До слова, в наступному раунді ковалівський Колос зустрінеться із переможцем пари Стяуа – Шахтар К, а полтавська Ворскла в разі перемоги над КуПС поміряється силами з Астаною або Арісом. Результати всіх матчів 2-го кваліфікаційного раунді доступні за посиланням.

Ліга конференцій: Ворскла втратила перемогу над КуПС за секунду до фінального свистка