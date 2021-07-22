Олімпійські Ігри, 1 тур

Бразилія – Німеччина – 4:2

Голи: Рішарлісон, 7, 22, 30, Паулінью, 90+4 – Амірі, 57, Ахе, 83

Нереалізований пенальті: Кунья, 45+1 (Б)

Вилучення: Арнольд, 57 (Н)

Бразилія принизила Бундестім, але в підсумку могла осоромитися сама

На полі була одна команда. Бразилія з перших атак почала розбивати оборонні порядки суперника. У німців не тримався м'яч, вони не могли вийти з-під пресингу, грубо помилялися. Особливо відзначився Піпер, з якого нещадно знущався Рішарлісон. Захисник Армінії привозив момент за моментом. Деякі з них перетворилися в голи. Піпер явно не пройшов акліматизацію.

Статистика ударів – 24:6. Ці цифри чудово передають картину гри. Німеччина намагалася захищатися з високою лінією оборони, але оборона раз по раз пропускала за спини Рішарлісона, Антоні та Кунью. Бундестім була незіграною і важкою, не виходило нічого. Тільки Мюллєр (8 сейвів) на воротах намагався якось зарадити погрому.

Запахло помстою Бразилії за Мінейрасо (7:1 на ЧС-2014). Німеччина подала ознаки життя відразу після перерви і навіть відіграла один гол шальним ударом Амірі, однак європейці були приречені. Вони з величезними труднощами створювали напівмоменти, поки "селесао" куражилися. Все стало зрозуміло в середині другого тайму після вилучення капітана Бундестім Арнольда.

Заміни Штефана Кунца вплинули на гру – Бразилії все ж довелося понервувати. Кунья та Антоні змарнували ще по кілька шансів, натомість Бразилія пропустила під завісу зустрічі другий гол від Ахе, який вийшов з лави запасних. І все ж матч завершився більш ніж заслуженою перемогою Бразилії. Тепер Німеччині потрібні перемоги над Кот-д'Івуаром і Саудівською Аравією.

Коли є Рішарлісон, Неймара не треба

Рішарлісон ще до перерви мав п'ять гольових моментів, з яких витиснув хет-трик. Партнери прорвали правий фланг, а вінгер Евертона, скориставшись помилкою Піпера, розстріляв ворота – перший гол. Гімараєш вирізав розкішний пас з глибини, Арана подав, а Рішарлісон підставив голову – другий. Кунья виконав рейд і покотив під красивий удар Ріша в дальній кут – третій.

Німеччині ще дуже пощастило, що Рішарлісон забив тільки три. Якби не відчайдушний Мюллєр, бразильський вінгер міг і всі 5 відвантажити. А ще йому не дали пробити пенальті – до м'яча підійшов Кунья і не забив. У Матеуса сьогодні взагалі не пішли удари, хоча в нього було не менше шансів, ніж в Рішарлісона.

Рішарлісон сповна приміряв на себе роль Неймара. Він не лише феєрив з м'ячем, вмикав дриблінг, видавав чудові паси партнерам і забивав, а й часто отримував по ногах і корчився від болю на газоні. Небезпідставно, що важливо. Перфоманс, гідний порівняння з Неймаром. І лише в позитивному сенсі. Рішарлісон обійшовся без піжонства та симуляцій. Поки що найкращий футболіст Олімпійських Ігор 2020.

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