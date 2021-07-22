КуПС – Ворскла – відео голів
20:23 - Читать на русском
Ворскла дебютує у новому єврокубку матчем проти КуПСа. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Ліги конференцій на "Футбол 24".
Ібрахім Кане 30’
Олів'є Тілль 55’
30’ Ібрахім Кане
55’ Олів'є Тілль
На 6-й хвилині Аньєкпено Удо прийняв м'яч перед штрафним, корпусом відтіснив Яворського й більярдним пострілом увігнав м'яч у кут воріт Різника.
КуПС – Ворскла: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Відео гола Удо:
Полтавці відігралися на 30-й. Якубу кинув у прорив лівим флангом Кане. Ібрахім протягнув м'яч на кут штрафного й, попри тиск оборонців, холоднокровно пробив у ближній кут – 1:1!
Відео гола Кане:
Тиск Ворскли на старті другого тайму призвів до одинадцятиметрового у ворота господарів. До м'яча підійшов Олів'є Тілль і впевнено реалізував пенальті.
Відео гола Тілля:
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