Ворскла дебютує у новому єврокубку матчем проти КуПСа. Дивіться відео найцікавіших моментів матчу Ліги конференцій на "Футбол 24".

На 6-й хвилині Аньєкпено Удо прийняв м'яч перед штрафним, корпусом відтіснив Яворського й більярдним пострілом увігнав м'яч у кут воріт Різника.

КуПС – Ворскла: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Відео гола Удо:

Полтавці відігралися на 30-й. Якубу кинув у прорив лівим флангом Кане. Ібрахім протягнув м'яч на кут штрафного й, попри тиск оборонців, холоднокровно пробив у ближній кут – 1:1!

Відео гола Кане:

Тиск Ворскли на старті другого тайму призвів до одинадцятиметрового у ворота господарів. До м'яча підійшов Олів'є Тілль і впевнено реалізував пенальті.

Відео гола Тілля: