Олімпійські Ігри, 1 тур

Мексика – Франція – 4:1

Голи: Вега, 47, Кордова, 55, Антуна, 90, Агірре, 90+1 – Жиньяк, 69 (пен)

Розбита Франція – наближається новий провал?

Французи привезли на Олімпіаду посередній склад. Всі три викликані за квотою старші футболісти – Жиньяк, Товен і Саваньє – з'явилися в старті на перший матч. Однак ніхто з них гарно проявити себе не зумів. Жиньяк і Саваньє створили кілька напівмоментів, але Очоа не мав жодних проблем. Лідер збірної Мексики парирував всі прості удари по своїх воротах.

Франція виглядала розібраною і незбалансованою, не була командою, не могла встановити контроль над грою. Товен запам'ятався тільки невдалим дриблінгом, а Тузару в центрі поля довелося більше боротися, ніж працювати з м'ячем. Центрбеки Калулу та Саньян грубо помилялися і привозили моменти.

Абсолютно заслужена поразка. Єдиний гол "ле бльо" забили з пенальті – Жиньяк реалізував 11-метровий, який заробив Коло-Муані в другому таймі. Наближається чергове фіаско французькою збірної?

Протягом цього літа молодіжна збірна у чвертьфіналі вилетіла з Євро, доросла збірна осоромилася на Євро ще більше, а тепер, схоже, черга олімпійської. Хоча група у Франції легка (Японія та Південна Африка), вихід у плей-офф не піддається сумнівам.

Шикарна Мексика, шикарний Лайнес

Мексика з перших хвилин показала свої наміри і постала організованою командою. В порядку був і контроль м'яча, і пресинг. Завдяки останньому мексиканці швидко отримали гольовий момент після обрізки Саньяна і дивом не забили – сам Саньян зупинив м'яч на лінії. "Зелені" акцентовано атакували флангами, регулярно нагнітали у володіннях Бернардоні.

Мексика сформувала збірну з футболістів внутрішнього чемпіонату. Єдиний легіонер – Дієго Лайнес. І він дійсно виділявся: ефектний і ефективний дриблінг, швидкість, постійне загострення. Вінгер Бетіса возив французів у стилі Мессі. У дебюті другого тайму його рейд завершився результативною передачею на Вегу та голом.

#SOCCER Diego Lainez se moque de la défense française et trouve Vega qui complète l’action de son coéquipier. 1-0 pour les Mexicains face aux Français . @Tokyo2020 #tokyo2020 #rcolympiques pic.twitter.com/Ff51EIgLcn — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) July 22, 2021

По перерві "зелені" створювали момент за моментом. Кордова вистрелив у стійку, Вега і Мартін розіграли класну комбінацію (врятував Бернардоні), і на 55-й хвилині Мексика подвоїла перевагу. Родрігес скористався обрізкою Калулу і красиво закинув на Кордову.

Потім латиноамериканці збавили оберти, дозволили Франції відквитати один гол, але в підсумку забили третій (індивідуальні дії Антуни, який перед тим влучив у каркас) і спокійно перемогли. А в компенсований час Агірре, отримавши черговий подарунок, довершив розгром. Дуже солідно.

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