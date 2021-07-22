Президенту каталонців Жоану Лапорті вкотре довелось відповідати на запитання про майбутнє Ліонеля Мессі в клубі.

Під час презентації Мемфіса Депая журналісти не могли обійти стороною питання майбутнього головної зірки клубу. Босу "блаугранас" довелось відповідати.

Мессі є головним фаворитом на "Золотий м'яч", – Куман

"З часом ви дізнаєтесь новини щодо Мессі, на які ми всі так чекаємо. Поки що я не можу вдаватись у деталі перемовин, але можу лише сказати, що вони просуваються адекватно", – цитує Жоана Лапорту Mundo Deportivo у своєму Twitter.

Нагадаємо, контракт Ліонеля з Барсою завершився 30 червня, а тому футболіст поки перебуває у статусі вільного агента. За чутками, Мессі вже підписав нову угоду з каталонцями.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує