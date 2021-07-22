Десна продовжує активну кампанію по підсиленню складу перед початком сезону в УПЛ.

Чернігівський клуб у своєму Instagram повідомив, що Вадим Жук став черговим новачком Десни у літнє трансферне вікно.

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Контракт розрахований до літа 2022 року, а останнім його клубом стало Полісся. Наразі невідомо, чи перейшов Жук на правах оренди або ж став повноправним гравцем Десни. Раніше чернігівський клуб підписав Завійського, Селіна, Цимбалюка та Сафронова.

До слова, захисник виступав за чернігівців з 2012 по 2016 роки та в сезоні 2017/18, відігравши за цей час 74 поєдинки та записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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