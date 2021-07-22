Ворскла вже в компенсований час пропустила гол від КуПС (2:2) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція КуПС – Ворскла на "Футбол 24" стартував о 19:00 за Києвом. Це перший поєдинок для українських команд у єврокубковому сезоні 2021/22. Ба більше, полтавці взагалі першими серед усіх клубів України розпочали новий сезон. Ворскла стартувала в другому раунді Ліги конференцій, а от КуПС – сьогоднішній опонент команди Юрія Максимова – вже пройшов одного суперника. Фіни здолали вірменський Ноа у першому раунді кваліфікації – 0:1, 5:0. У чемпіонаті Фінляндії підопічні Сімо Валакарі посідають другу позицію турнірної таблиці.

КуПС – Ворскла: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Юрій Максимов не здивував стартовим складом. У воротах прогнозовано з'явився Дмитро Різник, трійку центрбеків склали Чеснаков, Яворський та Бондаренко, для якого цей матч став дебютним за Ворсклу. На лівому і правому флангах діяли Якубу та Пердута відповідно. У центрі півзахисту вийшли Скляр і Пуцлін, Тілль з Кане діяли ближче до єдиного номінального форварда – Руслана Степанюка. Адерінсола Есеола – найвідоміший новачок Ворскли, який прийшов із Кайрата – опинився в резерві.

Перед поєдинком сильний вітер та дощ накрили фінське місто Куопіо, проте ще перед стартовим свистком вийшло сонце. Вже на 3-й хвилині господарі ледь не привезли гол у власні ворота після помилки голкіпера, але Руслан Степанюк, перекидуючи воротаря з-за меж штрафного, не влучив у площину. А на 6-й хвилині м'яч влетів у ворота Дмитра Різника. Нігерієць Удо виграв силову боротьбу в Яворського після передачі з глибини поля, розвернувся і гарматним ударом увігнав м'яч у дальній нижній кут! Невдала гра Сергія Яворського, який аж відлетів від суперника, опинившись на газоні, призвела до жахливого початку для Ворскли.

Полтавці перевели гру на чужу половину, проте реальних моментів біля воріт австрійця Йоганнеса Крейдля не було. А от КуПС ледь не забив вдруге – Поповіч пробив з-за меж штрафного, а м'яч після рикошету опустився на сітку воріт Різника. Дмитро вже був відіграний, але фортуна зіграла за українську команду. Кутовий, удар Себбана – повз ворота. Активно йшли у пресинг підопічні Сімо Валакарі навіть у чужому штрафному, не даючи голкіперу та захисникам "зелено-білих" спокійно розігрувати м'яч. Помітно було, що фізична готовність куди краща у фінів, які зіграли вже 12 турів чемпіонату, тоді як полтавці проводили лише товарняки.

КуПС – Ворскла – відео голів

КуПС продовжив обстрілювати ворота Різника. Кіпер полтавців одного разу вступив у гру, а дві інші спроби фінів були неточними. А от у Ворскли ударів не було абсолютно – жалюгідні 25 хвилин у виконанні команди Максимова на штучному газоні стадіону в Куопіо. Лише в другій половині тайму "зелено-білі" влаштували щось схоже на навалу, але осмислених дій було обмаль – виключно низка прострілів та навісів.

На 29-й хвилині полтавці таки зрівняли. Ібрахім Кане після пасу Якубу на хід увірвався в штрафний майданчик з лівого флангу і зумів проштовхнути м'яч у дальній кут. 1:1 – дуже важливий гол у першому таймі і перший забитий м'яч Ворскли у Лізі конференцій. Важливий, передусім, з точки зору психології, адже фактор виїзного забитого м'яча в цьому сезоні вже неактуальний.

Перехопила ініціативу українська команда. Степанюк трохи не встиг на простріл Пердути, а черговий кутовий біля воріт КуПС завершився неточним ударом. Значно менше стали пресингувати господарі на чужій половині поля – очевидно, пропущений гол десь надломив бронзового призера чемпіонату Фінляндії. Ніссіля пробив зі штрафного метрів з 25-ти – в руки Різнику. Ще небезпечніший стандарт був у полтавців, проте Тілль не влучив у площину. 1:1 за підсумками першого тайму – КуПС значно переважав у перші хвилини, проте Ворскла зуміла забити у відповідь завдяки вдалим діям Кане.

На старті другої половини гри Різник невдало зіграв на виході в боротьбі з Поповічем, але Якубу та Яворський підстрахували свого кіпера. Степанюк впав у чужому штрафному – рефері з Білорусі не призначив пенальті. А от в наступному епізоді арбітр таки вказав на позначку після гри рукою Томаса. Олів'є Тілль розвів кіпера та м'яч по різних кутах. Ворскла на 55-й хвилині вперше повела в рахунку.

Знову розпочалася злива, яка одразу внесла корективи в гру. Контролювати м'яч на штучному газоні в таких умовах було ще тим випробуванням. Моментів абсолютно не було. КуПС вже не пресингував, як у першому таймі – така гра цілком влаштовувала Ворсклу, адже такий результат влаштовував українську команду. Пішли заміни в обох командах – за Ворсклу в офіційних матчах дебютував Владислав Вакула, який прийшов із Шахтаря в оренду.

Вже в компенсований час Дмитро Різник видав диво-сейв після удару Удо в нижній кут. Здавалося, команда Максимова таки здобуде перемогу, але на 90+6 хвилині Діого Томас заштовхав м'яч у ворота після кутового. Арбітр, який компенсував 4 хвилини, тут же дав фінальний свисток. 2:2 – полтавці, пропустивши першими, зуміли переламати хід гри, але таки не втримали перемогу. Матч-відповідь відбудеться у Полтаві 29 липня.

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Старт гри в Куопіо однозначно був за місцевою командою. Підопічні Валакарі з перших секунд продемонстрували неймовірну зарядженість на боротьбу, активно йдучи в єдиноборства та пресингуючи суперників. Помилка голкіпера могла все перекреслити, але Степанюк пробачив. Після цього на полі тривалий час була лише одна команда – таке враження, що футболісти Ворскли або не чекали такої активності від фінів, або банально не могли звикнути до штучного газону, який був ще й серйозно политий дощем.

Стартовий відрізок гри став найгіршим для команди Юрія Максимова, яка з часом все ж почала підтверджувати статус фаворита протистояння. Індивідуальний клас легіонерів Ворскли дався взнаки. Якубу нав'язав боротьбу супернику і віддав на Кане, який теж відмінно розібрався в ситуації, спрямувавши м'яч у сітку. Це був чи не ключовий момент гри, який перевернув хід поєдинку. Саме після цього до гравців п'ятої команди УПЛ минулого сезону повернулася впевненість. По перерві полтавці вийшли вперед завдяки 11-метровому, але зупинилися, намагаючись втримати переможний результат.

Розплата не забарилася. Різник врятував після удару Удо, але потім був безсилим і він. 23-річний Діого Томас, який привіз пенальті, став героєм. Саме центрбек КуПС пішов на останній стандарт і забив свій черговий гол у сезоні. Залишати на 90+6 хвилині найнебезпечнішого гравця суперників – вершина безвідповідальності. Саме Діого Томас є найкращим бомбардиром команди в поточному сезоні. Гол у ворота Дмитра Різника став для майже двометрового гренадера вже 7-м у 19-ти матчах. Сумнівно, що Юрій Максимов не акцентував на цьому увагу.

Неприємне дежавю для полтавців – час робити висновки

Пропущені голи на останніх хвилинах чи навіть секундах – відома проблема українських команд. Скільки вже наступала на ці граблі та ж полтавська команда! Найяскравіший приклад – серпень 2015-го, кваліфікація Ліги Європи. Тоді в третьому раунді підопічні ще Василя Сачка програли словацькій Жиліні на виїзді 0:2, а вдома перевели гру в екстра-тайм, під час якого забили третій гол, але пропустили за лічені секунди до свистка арбітра в останній атаці суперників. На 120-й хвилині того матчу полтавці мали мінімум два моменти – спершу не реалізували вихід 3 в 1, а за кілька секунд Олександр Ковпак чомусь вирішив пробити з центра поля замість того, щоб потягнути час чи віддати на вільного партнера. Згадали? Якщо ні, то зворотний відлік часу та розпач коментатора тієї гри ви точно повинні пам'ятати.

До слова, в тому матчі грали Олександр Скляр та Ігор Пердута, а Володимир Чеснаков був у резерві. Усі троє сьогодні вийшли на поле стадіону в Куопіо. А ще був матч з лісабонським Спортінгом в другому турі Ліги Європи 2018/19. Домашня гра у Полтаві, Ворскла на 90-й хвилині веде 1:0 завдяки голу Владислава Кулача, але примудрилася втратити навіть нічию, пропустивши двічі.

Сьогодні у Фінляндії трапилося щось дуже схоже – "зелено-білі" втретє повторюють одне і теж. Щоправда, тут все ж є вагома ремарка – помилка полтавців поки що є далеко не фатальною, адже попереду ще матч-відповідь в Україні, а КуПС звів домашній поєдинок лише унічию. Але тенденція, яка регулярно повторюється, не може не насторожувати. Сумний досвід низки українських команд навіює певні побоювання.

Невихід в наступний раунд стане провалом

2:2 на виїзді – зовсім не той приємний результат, який міг би бути ще кілька місяців тому. Правило виїзного гола скасоване, тому будь-яка нічия в Полтаві переведе гру в екстра-тайм. Так, на стадіоні Ворскли вже не буде специфічного штучного газону, до якого звик суперник, а команда Максимова гратиме за присутності своїх уболівальників. Полтавці – об'єктивно сильніша команда, а єдиною серйозною перевагою КуПС є наявність ігрового тонусу. Не забуваємо, що цей матч став першим офіційним для Ворскли в новому сезоні.

Хто винен у сьогоднішній втраченій перемозі? Точно не рефері, деякими рішеннями якого багато хто здивований. Так, десь, звісно, можна нарікати на білоруського арбітра Дмитра Дмітрієва, який у другому таймі дав переграти 6 хвилин замість компенсованих 4-х. Але точно не суддя тотально програв боротьбу Аньєкпено Удо, коли нігерієць відкрив рахунок. Точно не він, імовірно, зарано повірив у перемогу. Та й, зрештою, неприпустимо залишати найнебезпечнішого вільного суперника у своєму штрафному майданчику на останніх секундах гри. На рівні єврокубків таке не пробачають, нехай і суперником був пристойно організований, але все ж доволі скромний КуПС.

Цікаво, що в 1990-му КуПС в 1/16 фіналу Кубка володарів Кубків розійшовся миром у домашньому матчі з київським Динамо. Тоді рахунок був теж 2:2, а фіни рятівний гол забили на ...90-й хвилині. Дежавю, не інакше! За 2 тижні у Києві підопічні Анатолія Пузача поставили все на свої місця, розгромивши суперника з рахунком 4:0. Хочеться вірити, що історія повториться.

Втрачати одну команду в єврокубках вже після першого раунду – неприпустимо. Так, Ворскла сьогодні принесла 0,1 бала (могло бути 0,2, якби виграли) в таблицю коефіцієнтів УЄФА, але ситуація для України в рейтингу асоціацій є далекою від ідеальної. Потрібно завершити сезон в топ-10, щоб повернути гарантовану путівку для чемпіона України в ЛЧ, адже в наступному сезоні обидві наші команди змушені будуть грати у кваліфікації. Наразі ж ситуація в таблиці коефіцієнтів не найкраща. Не в останню чергу саме через такі провали, як на 90+6 хвилині в Куопіо.

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